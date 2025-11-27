Η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με την Φιορεντίνα, με την ελληνική ομάδα να δίνει ένα από τα πιο δύσκολα ματς που έχει δώσει μέχρι σήμερα στην ευρωπαϊκή της πορεία και με τεράστια βαθμολογική σημασία.

Ένα ματς, με καθοριστική σημασία για να παραμείνουν σε τροχιά πρόκρισης μετά την γκέλα με τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια την προηγούμενη αγωνιστική.

Οι «βιόλα» δεν βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση, καθώς βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις στη Serie A, μη έχοντας κάνει καμία νίκη, ενώ στην τελευταία αγωνιστική του Conference ηττήθηκαν από την γερμανική Μάιντζ.

Η «Ένωση» βρίσκεται στην μέση μιας πολύ απαιτητικής εβδομάδας, αφού προηγήθηκε ένα παιχνίδι μεγάλης δυναμικής με το ΑΡΗ, ενώ μετά την Φιορεντίνα την Κυριακή ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Το πρόγραμμα αυτό όπως φαίνεται θα αναγκάσει τον Σέρβο προπονητή να διαχειριστεί με ανάλογο τρόπο το ρόστερ του και ίσως δούμε εκπλήξεις στην 11αδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ιταλός τερματοφύλακας Αλμπέρτο Μπρινιόλη δήλωσε σε ιταλικό μέσο:

Για τον αγώνα:

«Όπως πάντα, μπαίνουμε σε αυτόν τον αγώνα με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά είναι σίγουρα αδιανόητο ότι το δύσκολο ξεκίνημα της Φιορεντίνα στο πρώτο μισό της σεζόν θα μας κάνει να πιστέψουμε ότι κάτι θα αλλάξει για τον αυριανό αγώνα. Γνωρίζουμε τη δύναμη της Φιορεντίνα και ξέρουμε ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, στοχεύουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να δημιουργήσουμε προβλήματα στους Βιόλα»

Για τους παίκτες της ΑΕΚ που μπορούν να κάνουν τη διαφορά:

«Στο σημερινό ποδόσφαιρο, με δύο ή τρεις εξαιρέσεις, κανένας παίκτης δεν κάνει τη διαφορά. Ωστόσο, έχουμε παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Είναι εύκολο να σκεφτεί κανείς τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος στην περιοχή του πέναλτι είναι κάποιος που ξέρει πώς να βάζει την μπάλα μέσα, συνηθισμένος σε ορισμένους αγώνες υψηλού επιπέδου».

Με την σειρά του ο προπονητής της ΑΕΚ, Νίκολιτς ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

«Είμαστε έτοιμοι. Είναι μια διοργάνωση που αρέσει στη Φιορεντίνα. Είναι μια εξαιρετική ομάδα, γνωρίζω τον προπονητή τους από τη Ρωσία. Είναι μια ομάδα που μπορεί να μην είναι στην καλύτερή της στιγμή, αλλά μπορεί να είναι μια ψευδή εικόνα στο πρωτάθλημα. Υπάρχουν διάφοροι παίκτες όπως ο Τζέκο, ο Γκούντγιονσεν και άλλοι για να αντικαταστήσουν την πρώτη τους επιλογή στην επίθεση. Είμαστε προετοιμασμένοι, δεν είχαμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, είχαμε το ματς με τον Αρη, έχουμε και το ματς με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Οι παίκτες είναι σε καλή κατάσταση και διάθεση για να παίξουμε σε αυτό το παραδοσιακό γήπεδο και να τιμήσουμε τους φιλάθλους μας που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και θα μας στηρίξουν στις εξέδρες».

Σχετικά με τις απουσίες:

«Έχουμε κάποιες ιδέες, έχετε δίκιο. Είναι από τις αγαπημένες μου επιλογές να παίζω με δύο φορ. Αλλά έχουμε δύο επιθετικούς διαθέσιμους και πολλές αναμετρήσεις μπροστά. Έχουμε σχεδιάσει κάποια πλάνα για τις αναμετρήσεις που έχουμε. Δεν θα μοιραστώ φυσικά το πλάνο για αύριο, αλλά έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά. Πρέπει να κάνουμε και ένα μικρό rotation. Έχω μεγάλη πίστη στους παίκτες, τους χρειάζομαι όλους και πρέπει να είναι όλοι έτοιμοι για να πάρουν την ευκαιρία. Η αναμέτρηση αύριο δεν θα είναι εύκολη. Η Φιορεντίνα έχει ποιότητα και η θέση της στη Serie A θα αλλάξει και ως το τέλος θα ανέβει ψηλότερα. Εμείς έχουμε προετοιμαστεί καλά και θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλά σε ένα ένθερμο κοινό»

Για το τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ για να πάρει αποτέλεσμα το επιθυμητό αποτέλσμα:

«Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά πράγματα για να καλύψουμε και τους χαμένους βαθμούς με τη Σάμροκ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο εδώ ή στην Τουρκία για να καλύψουμε τους βαθμούς. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Πρέπει να είμαστε άψογοι τακτικά, αλλιώς θα τιμωρηθούμε. Πρέπει να δείξουμε υπομονή, δυναμισμό, συγκέντρωση. Είναι μια αναμέτρηση σε μια σειρά αγώνων. Θα γίνουν κάποιες προσαρμογές. Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση, ενέργεια και σωστή νοοτροπία. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία σε μια δύσκολη αναμέτρηση να αποδείξουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο».

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1 στις 22:00.