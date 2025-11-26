Ο Παναθηναϊκός αν και ταλαιπωρείται από τραυματισμούς κομβικών παικτών, έχει μαρκάρει αυτόν τον αγώνα, θέλοντας να πετύχει τη νίκη με την οποία θα είναι ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στην πρώτη 8αδα.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Μάλμε με 1-0 και θέλουν πάση θυσία τους τρεις βαθμούς, θέτοντας με αυτό τον τρόπο ισχυρές βάσεις για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Είναι γεγονός ότι η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση, αφού προηγήθηκε το εμφατικό 3-0 εναντίον του Πανσερραϊκού στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ωστόσο, ο Ράφα Μπενίτεθ έχει να διαχειριστεί τις απώλειες του βασικού του τερματοφύλακα, Αλμπάν Λαφόν και του βασικού του αμυντικού χαφ, Πέδρο Τσιριβέγια ,με τον τελευταίο να αποτελεί σημαντική απώλεια, καθώς συνέπεσε με την τιμωρία του Σιώπη, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες στον αγώνα με την Μάλμε.

Κάπως έτσι το «τριφύλλι» δεν έχει διαθέσιμο κανέναν από τους δύο αμυντικούς χαφ του, γεγονός που κάνει πιο περίπλοκα τα πράγματα λόγω της ευρωπαϊκής λίστας, αφού δεν υπάρχει πλέον ούτε η λύση του Βιλένα.

Την ίδια στιγμή τραυματίας είναι και ο Ρενάτο Σάντσες, μειώνοντας τις επιλογές του προπονητή και για το « 8 ».

Φτάνει να φανεί ποιες θα είναι οι τελικές επιλογές της 11αδας από το Μπενίτεθ που θα διεκδικήσουν το ματς.

Η αυστριακή ομάδα βρίσκεται στην 25η θέση με μόλις 4 βαθμούς ενώ την περασμένη αγωνιστική αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο Γκρατς.