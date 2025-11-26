Ο Ολυμπιακός με την δύναμη της παράδοσης και το κόσμο του θέλει να εξασφαλίσει την ιστορική νίκη απέναντι στη «βασίλισσα» της Ευρώπης, που θα τον βάλει δυναμικά στην μάχη της πρόκρισης.

Το Γεώργιος Καραϊσκάκης αναμένεται να είναι κατάμεστο αφού έχει ανακοινωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα sold out.

Ο Βάσκος προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου: «Είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι ζωή ή θάνατος. Αν κερδίσουμε αύριο θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης, αν χάσουμε λιγότερες. Θέλουμε να είμαστε ο καλύτερός μας εαυτός. Πρέπει εμείς να κάνουμε καλύτερη τη δουλειά μας, αν κερδίσει η Ρεάλ το παιχνίδι θα πρέπει να γίνει επειδή ήταν καλύτεροι και όχι επειδή τους δώσαμε την ευκαιρία».

Η Ρεάλ από την πλευρά της έρχεται με αρκετές απουσίες με ποιο βασική τον τερματοφύλακα της Κουρτουά που ταλαιπωρείται από στομαχικές διαταραχές. Την ίδια ωρα έχει δυναμιστεί το κλίμα ανάμεσα σε Βινίσιους-Αλόνσο δημιουργώντας μεγάλη ένταση και αμφιβολίες στην ομάδα, αναμένοντας να δούμε τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στην απόδοση της ομάδας.

Ωστόσο, ο κόουτς των ερυθρολεύκων τονίζει: «δεν έχει σημασία ποιοι λείπουν, έχουν άριστους ποδοσφαιριστές και δεν θα μας χαρίσουν τίποτα, οτιδήποτε θα πρέπει να το κερδίσουμε μόνοι μας».

Η μεγάλη αναμέτρηση θα μεταδοθεί στις 22.00 από mega.

Η βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα:

1. Μπάγερν Μονάχου 4 (14-3) 12

2. Άρσεναλ 4 (11-0) 12

3. Ίντερ 4 (11-1) 12

4. Τσέλσι 5 (12-6) 10

5. Ντόρτμουντ 5 (16-11) 10

6. Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10

7. Παρί Σεν Ζερμέν 4 (14-5) 9

8. Νιούκαστλ 5 (11-4) 9

9. Ρεάλ Μαδρίτης 4 (8-2) 9

10. Λίβερπουλ 4 (9-4) 9

11. Γαλατάσαραϊ 5 (8-7) 9

12. Τότεναμ 4 (7-2) 8

13. Λεβερκούζεν 4 (8-10) 8

14. Σπόρτινγκ 4 (8-5) 7

15. Μπαρτσελόνα 5 (12-10) 7

16. Καραμπάγκ 5 (8-9) 7

17. Αταλάντα 4 (3-5) 7

18. Νάπολι 5 (6-9) 7

19. Μαρσέιγ 4 (8-6) 6

20. Ατλέτικο Μαδρίτης (10-9) 6

21. Γιουβέντους 5 (10-10) 6

22. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 5 (5-12) 6

23. Αϊντχόφεν 4 (9-7) 5

24. Μονακό 4 (4-6) 5

25. Πάφος 4 (2-5) 5

26. Μπριζ 4 (8-10) 4

27. Άιντραχτ 4 (7-11) 4

28. Αθλέτικ Μπιλμπάο 4 (4-9) 4

29. Μπενφίκα 5 (4-8) 3

30. Σλάβια Πράγας 5 (2-8) 3

31. Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2

32. Ολυμπιακός 4 (2-9) 2

33. Κοπεγχάγη 4 (4-12) 134. Βιγιαρεάλ 4 (2-10) 1

35. Καϊράτ Αλμάτι 4 (2-11) 0

36. Άγιαξ 5 (1-16) 0