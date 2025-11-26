Οι κιτρινόμαυροι θα κοντραριστούν σε ένα άκρως απαιτητικό παιχνίδι, ίσως το πιο δύσκολο που έχουν δώσει μέχρι σήμερα στην Ευρώπη και με τεράστια βαθμολογική σημασία.

Ένα ματς που επιδιώκουν να πάρουν για να παραμείνουν σε τροχιά πρόκρισης μετά την γκέλα με τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια την προηγούμενη αγωνιστική.

Οι «βιόλα» δεν βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση, καθώς βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις στη Serie A, μη έχοντας κάνει καμία νίκη, ενώ στην τελευταία αγωνιστική του Conference ηττήθηκαν από την γερμανική Μάιντζ.

Γεγονός που φαίνεται να έχει επηρεάσει και το ρυθμό πώλησης των εισιτηρίων για το μεγάλο ματς. Εκτιμάται ότι έχουν πουληθεί περίπου 6.000 εισητήρια.

Η «Ένωση» βρίσκεται στην μέση μιας πολύ απαιτητικής εβδομάδας, αφού προηγήθηκε ένα παιχνίδι μεγάλης δυναμικής με το ΑΡΗ, ενώ μετά την Φιορεντίνα την Κυριακή ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Το πρόγραμμα αυτό όπως φαίνεται θα αναγκάσει τον Σέρβο προπονητή να διαχειριστεί με ανάλογο τρόπο το ρόστερ του και ίσως δούμε εκπλήξεις στην 11αδα.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1 στις 22:00.

Η βαθμολογία:

1. Σαμσουνσπόρ 9

2. Τσέλιε 9

3. Μάιντζ 9

4. ΑΕΚ Λάρνακας 7

5. Λωζάνη 7

6. Ράγιο Βαγεκάνο 7

7. Στρασβούργο 7

8. Φιορεντίνα 6

9. Κρίσταλ Πάλας 6

10. Σαχτάρ Ντόνετσκ 6

11. Κουόπιο 5

12. Ρακόφ 5

13. Ντρίτα 5

14. Γιαγκελόνια 5

15. ΑΕΚ 4

16. Σπάρτα Πράγας 4

17. Νόα 4

18. Ριέκα 4

19. Σίγμα Όλομουτς 4

20. Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 4

21. Σκέντιγια 4 22. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 4

23. Λεχ Πόζναν 3

24. Δυναμό Κιέβου 3

25. Λέγκια Βαρσοβίας 3

26. Ζρινιέσκι 3

27. Αλκμάαρ 3

28. Χάκεν 2

29. Ομόνοια 2

30. Σέλμπουρν 1

31. Σάμροκ Ρόβερς 1

32. Μπρέινταμπλικ 1

33. Αμπερντίν 1

34. Σλόβαν Μπρατισλάβας 0

35. Χάμροουν 0

36. Ραπίντ Βιέννης 0