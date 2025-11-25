Ανακοινώθηκαν τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση του Μουντιάλ 2026.

Οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες του Μουντιάλ 2026 δεν θα αναμετρηθούν πριν από τα ημιτελικά, για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, σύμφωνα με τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση, που ανακοίνωσε η FIFA.

H ομάδα με την υψηλότερη βαθμολογία (Ισπανία) και η δεύτερη στην κατάταξη (η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή) βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές του ταμπλό, ενώ το ίδιο ισχύει και για την τρίτη (Γαλλία) και την τέταρτη (Αγγλία).

Έτσι εφόσον τερματίσουν στην πρώτη θέση των ομίλων τους, η Ισπανία δεν θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή και η Γαλλία την Αγγλία πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου. Ακόμη κι αν δεν είναι πρώτες στους ομίλους τους, οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της βαθμολογίας δεν μπορούν να συναντηθούν πριν από τα ημιτελικά.

Στόχος αυτού του κανονισμού είναι να διατηρηθεί η αγωνιστική ισορροπία στο διευρυμένο Μουντιάλ των 48 ομάδων. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσινγκτον και το πρόγραμμα της διοργάνωσης θα ανακοινωθεί μία ημέρα αργότερα.

Επίσης, θα ισχύσουν περιορισμοί ανά συνομοσπονδία και κανένας όμιλος δεν θα έχει πάνω από μία ομάδα από κάθε περιοχή. Εξαίρεση αποτελεί η UEFA, που έχει 16 εκπροσώπους και θα μπορούν να μπουν έως δύο ομάδες από αυτές σε κάθε όμιλο. Το Μουντιάλ 2026 ξεκινά στις 11 Ιουνίου, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου, στο Νιου Τζέρσι.

Τα γκρουπ δυναμικότητας του Μουντιάλ 2026

Pot 1: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ (ως διοργανώτριες χώρες), Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία.

Pot 2: Κροατία, Μαρόκο, Κολομβία, Ουρουγουάη, Ελβετία, Ιαπωνία, Σενεγάλη, Ιράν, Νότια Κορέα, Εκουαδόρ, Αυστρία, Αυστραλία.

Pot 3: Νορβηγία, Παναμάς, Αίγυπτος, Αλγερία, Σκωτία, Παραγουάη, Τυνησία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ουζμπεκιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική.

Pot 4: Ιορδανία, Πράσινο Ακρωτήριο, Γκάνα, Κουρασάο, Αϊτή, Νέα Ζηλανδία, οι νικητές των ευρωπαϊκών play-off A, B, C και D και οι δύο νικητές του FIFA Play-Off Tournament.

