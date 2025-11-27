Ο Παναθηναϊκός έχει σήμερα το βράδυ ένα κρίσιμο ραντεβού με την Στουρμ Γκρατς, θέλοντας να πετύχει τη νίκη με την οποία θα κλειδώσει την πρόκριση του στην επόμενη φάση.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται στη 16η θέση με 6 βαθμούς, έχοντας μέχρι στιγμής δύο νίκες και δύο ήττες στη League Phase. Ξεκίνησε με το εντυπωσιακό 1-4 στη Βέρνη απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις, ακολούθησαν οι ήττες από Γκόου Αχέντ Ιγκλς (1-2) και Φέγενορντ (3-1), και επέστρεψε στις νίκες με το σπουδαίο «διπλό» στο Μάλμε (0-1).

Στα αγωνιστικά, ο Ράφα Μπενίτεθ έχει να διαχειριστεί τις απώλειες του βασικού του τερματοφύλακα, Αλμπάν Λαφόν, εκτός είναι και ο τιμωρημένος Σιώπης και τραυματίες Κυριακόπουλος, Σάντσες, Λαφόν και Πελίστρι.

Στην αποστολή όμως βρίσκεται κανονικά ο Τσιριβέγια, ενώ για πρώτη φορά επί Μπενίτεθ είναι διαθέσιμος ο Καλάμπρια.

Η αυστριακή ομάδα βρίσκεται στην 25η θέση με μόλις 4 βαθμούς ενώ την περασμένη αγωνιστική αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο Γκρατς.

Μοναδική τους απουσία είναι ο επιθετικός Μπεγκάνοβιτς.

Στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε:

Για το τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη

«Εύκολη ερώτηση, εύκολη απάντηση. Τι πιστεύετε ότι θα πω σήμερα, όταν μιλάω από την πρώτη μέρα για το επόμενο παιχνίδι; Σημαντικό είναι το να κερδίσουμε αύριο. Μετά θα μιλήσουμε για τα υπόλοιπα. Ακούγοντας τις ερωτήσεις σας από την πρώτη ημέρα, υπάρχουν πολλά που λέγονται για το παρελθόν. Πρέπει όμως να επικεντρωθούμε στο παρόν.

Το μήνυμα είναι πόσο μπορώ εγώ και το επιτελείο μου να βελτιώσουμε την ομάδα κάθε μέρα. Ο πρόεδρος είχε και την συνάντηση με τους φιλάθλους, αυτό δημιουργεί θετική αύρα και να μπορεί να βοηθήσει. Όταν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, είναι πολύ πιο εύκολο να σταλεί το μήνυμα, ιδίως όταν έρχονται και νίκες που μας βοηθάνε».

Για το αν θα είναι διαθέσιμος αύριο ο Τσιριβέγια

«Όπως ξέρετε, σήμερα έχουμε προπόνηση μετά. Εκεί θα αποφασίσουμε αν θα είναι διαθέσιμος, μιας και είχε έναν μικρό τραυματισμό. Αυτό είναι σημαντικό για εμάς, πρέπει ο ίδιος να μας πει τι κάνει, πώς είναι κι εμείς να πάρουμε την κατάλληλη απόφαση. Ο στόχος μας δεν είναι να προστατεύσουμε ποδοσφαιριστές για πάντα. Ξέρουμε ότι ο ίδιος θέλει να παίξει, πιέζει τον εαυτό του, το επιτελείο κάνει τα πάντα. Αν είναι εύκολο; Όχι. Αν είναι πιθανό; Ναι».

Για το τι περιμένει να δει από την Στουρμ Γκρατς

«Όπως είπα πριν, είναι μια καλή ομάδα. Καταφέρνει κι αλλάζει τον σχηματισμό της ανάλογα την διοργάνωση. Είναι μια ομάδα που έχει καλή κατοχή της μπάλας. Είναι σε μια καλή θέση στο Πρωτάθλημα, ίσως όχι τόσο καλή όσο θα ήθελαν βέβαια. Δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση όσον αφορά τις νίκες. Έχουν καλή φυσική κατάσταση.

Εμείς πρέπει να έχουμε την αυτοπεποίθηση, παίζουμε στην έδρα μας, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε σε υψηλό τέμπο. Είναι επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις, είναι σημαντικό να τις σταματήσουμε. Έχουν μια καλή κυκλοφορία της μπάλας, με αρκετά 1-2, είναι κάτι που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για να τους δυσκολέψουμε».