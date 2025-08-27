Games
«Το ΄χουμε!» με τον Κώστα Τσουρό: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΙ- Δείτε το τρέιλερ

«Το ΄χουμε!» με τον Κώστα Τσουρό: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΙ- Δείτε το τρέιλερ Φωτογραφία: Φωτογραφία: GLOMEX/ ΣΚΑΙ
Ο Κώστας Τσουρός, έρχεται στο ΣΚΑΙ, ανανεωμένος με την νέα του εκπομπή.

Επιστρέφει ανανεωμένος, με νέα ομάδα και καινούργια εκπομπή, ο Κώστας Τσουρός. Με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, ο παρουσιαστής, επρόκειτο να συνεργαστεί με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ, με την πρεμιέρα, να είναι πλέον, θέμα ημερών.

Ο τίτλος της εκπομπής: «Το ‘χουμε» και ο παρουσιαστής φαίνεται έτοιμος να αναλάβει καθήκοντα. Στην δημοσιότητα έχει έρθει λοιπόν, το επίσημο τρέιλερ, μαζί με την ανακοίνωση του ΣΚΑΙ.

«Το ‘χουμε!» - Με τον Κώστα Τσουρό στο ΣΚΑΙ

Αναλυτικότερα λοιπόν, ο σταθμός, έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της εκπομπής η οποία θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, και θα προβάλλεται καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή στις 15:30.

Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού:

«Η ενημέρωση μπορεί να είναι καθαρή, αξιόπιστη και ανθρώπινη. Η ψυχαγωγία μπορεί να είναι ποιοτική, φωτεινή και ευχάριστη. Κι όταν αυτά τα δύο «συναντιούνται» στην ολοκαίνουργια infotainment πρόταση του ΣΚΑΪ; Τότε… «Το ‘χουμε!».

Από τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 15.30 και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ο Κώστας Τσουρός δίνει άλλο ρυθμό στα απογεύματά μας.

Μαζί με την Άννα Κανδύλη, τη Δέσποινα Τσόκου και τον Στέργιο Σαμαρτζή μπαίνουν στην καρδιά της επικαιρότητας και μας δίνουν την πιο καθαρή εικόνα της.

Μαζί με την Ναταλία Αργυράκη, τον Χάρη Λεμπιδάκη και την Τζώρτζια Γεωργίου με πιο χαλαρή διάθεση αναλαμβάνουν να μας ψυχαγωγήσουν.

Με πλούσια θεματολογία, ρεπορτάζ, ενδιαφέροντες καλεσμένους, αλλά και μια ομάδα δημοσιογράφων που μιλάει την ίδια γλώσσα, η εκπομπή φιλοδοξεί να γίνει η αγαπημένη συνήθεια των τηλεθεατών».
Μέσω του επίσημου τρέιλερ της εκπομπής, γίνεται κατανοητό πως ο Κώστας Τσουρός, αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας ένα νέο project που συνδυάζει τόσο την ψυχαγωγία όσο και την ενημέρωση.

