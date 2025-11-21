«Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο, στις 13:30, στον ΑΝΤ1.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 13:30 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 14η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών.

Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

«Υγεία πάνω από όλα»: Όσα θα δούμε το Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1

Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 13:30

• Σπάμε τα ταμπού για τη δυσλεξία. Είναι διαφορετικός τρόπος σκέψης, όχι μειονέκτημα!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

• Προσοχή στα μάτια μας όταν εκτίθενται σε κλιματιστικά και τζάκι. Τι δείχνουν οι μελέτες;

• Χειρισμοί SOS για την πλάτη που πονάει και είναι πιασμένη.

{https://www.youtube.com/watch?v=ejE-H5X8Z-8}

Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 13:30

• Τι απασχολεί τον σύγχρονο άνδρα και πώς μπορεί να κατακτήσει την ευεξία;

• Πώς μπορεί να διασωθεί ο σφιγκτήρας και να αποφευχθεί η μόνιμη κολοστομία σε καρκίνο παχέος εντέρου;

• Γιατί πρέπει να βάλουμε τις σούπες στην καθημερινή μας διατροφή για να χάσουμε κιλά;

• ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Τι γίνεται όταν το ματάκι της γάτας μας έχει σοβαρή βλάβη και πρέπει να αφαιρεθεί;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Σαββατοκύριακο στις 13:30 στον ANT1.