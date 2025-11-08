Ο Γιώργος Λιανός θα ταξιδέψει και πάλι στον Άγιο Δομίνικο και θα βρίσκεται για μια ακόμα φορά στο τιμόνι της παρουσίασης του Survivor.

Με νέο κύκλο επιστρέφει σύντομα το Survivor.

Το απόγευμα του Σαββάτου, το Weekend Live μετέδωσε το πρώτο τρέιλερ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de3k8trg7aep?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Το νέο Survivor έχει πολλές αλλαγές! Ξεχάστε ό,τι ξέρατε, όλοι είναι ίσοι. Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» σημείωσε χαρακτηριστικά η Μάρτζυ Λαζάρου για να ακολουθήσει, για πρώτη φορά, η προβολή του τρέιλερ για τον νέο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

«Μια αναμέτρηση που θα γράψει ιστορία. Οι Αθηναίοι, οι Επαρχιώτες. Ποιοι θα επιβιώσουν; Ποιοι θα επικρατήσουν; 250.000 ευρώ» είδαμε να αναγράφεται στο σχετικό απόσπασμα όπου τόσο οι δυο ομάδες όσο και το μεγάλο έπαθλο, που αποκαλύφθηκαν, αποτελούν δυο σημαντικότατες διαφοροποιήσεις σε σχέση με όλους τους προηγούμενους κύκλους του Survivor.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de3dn3v6z8jd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μάλιστα, όπως «ανακοινώθηκε» στον αέρα του Weekend Live, ο Γιώργος Λιανός θα ταξιδέψει και πάλι στον Άγιο Δομίνικο και θα βρίσκεται για μια ακόμα φορά στο τιμόνι της παρουσίασης του Survivor.