Λευτέρης Πανταζής: Αλλαγή στην ημερομηνία για τη συναυλία του στο Βεάκειο

Λευτέρης Πανταζής: Αλλαγή στην ημερομηνία για τη συναυλία του στο Βεάκειο Φωτογραφία: Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @lepa_official
Ο Λευτέρης Πανταζής, αναμένεται να εμφανιστεί στο Βεάκειο στις 23 Σεπτεμβρίου.

Μια μικρή ωστόσο σημαντική αλλαγή αφορά την αναμενόμενη συναυλία του καλλιτέχνη, Λευτέρη Πανταζή στο Βεάκειο Θέατρο, όπως ανακοίνωσαν από κοινού η Panik Live Productions και ο ίδιος ο τραγουδιστής.

Πιο συγκεκριμένα, η προγραμματισμένη εμφάνιση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, μεταφέρεται τελικά για την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, στον ίδιο χώρο, στο Βεάκειο.

Όπως διευκρινίστηκε, όλα τα εισιτήρια που έχουν ήδη εκδοθεί για την αρχική ημερομηνία ισχύουν κανονικά και θα γίνουν δεκτά χωρίς αλλαγή για τη νέα ημερομηνία.

Η συναυλία φέρει τον τίτλο «Βασιλιάς In Concert», εμπνευσμένο από το νέο άλμπουμ «Βασιλιάς» αγαπημένου τραγουδιστή, και υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναισθήματα, αναμνήσεις και αστείρευτη ενέργεια.

Ο Λευτέρης Πανταζής, με τη χαρακτηριστική χροιά και το μοναδικό του πάθος πάνω στη σκηνή, θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια από όλη του την πορεία, δεκάδες προσωπικές επιτυχίες, αλλά και διαχρονικά κομμάτια που έχουν γράψει ιστορία.

Το παρών στη σκηνή θα δώσει και η κόρη του, Κόνι Μεταξά, η οποία θα βρίσκεται στο πλευρό του. Με τη φωνή, την ενέργεια και το δικό της ταλέντο, θα προσθέσει τη δική της ξεχωριστή νότα στη βραδιά, ενισχύοντας τη δυναμική του show.

