Τζώρτζια Παναγή: Μετά τη συνεργασία μου με τον Μουτσινά χρειάστηκα ψυχολόγο

Στο podcast «Πάνω στην κουβέντα» με τον Ανδρέα Αναστασίου, καλεσμένη αυτή την εβδομάδα ήταν η Τζώρτζια Παναγή.

Η Κύπρια παρουσιάστρια μίλησε για την πορεία της στα media και αποκάλυψε πως μετά τη συνεργασία της με τον Νίκο Μουτσινά στην εκπομπή «Ξαναδέστε τους», βρέθηκε σε προσωπικό αδιέξοδο και χρειάστηκε ψυχολογική υποστήριξη.

«Μπροστά στις κάμερες δείχνεις κάτι, ενώ πίσω είσαι διαφορετικός άνθρωπος», εξομολογείται η Τζώρτζια. «Πολλές φορές μπέρδεψα την προσωπική μου ζωή με την τηλεοπτική εικόνα μου. Ένιωθα ότι όλο το 24ωρο είχα μια κάμερα πάνω μου και έπρεπε να κρατάω τα προσχήματα».

Η παρουσιάστρια μιλά για την υπερέκθεση που βίωσε: «Έπρεπε πάντα να είμαι σε ένα επίπεδο, ενώ έχω πολλές πλευρές και είμαι ευαίσθητη. Στην προσωπική μου ζωή είμαι πιο μαζεμένη. Ο κόσμος βλέπει μόνο το 20% του αληθινού σου εαυτού μπροστά στον φακό».

Συμπληρώνει πως μπροστά στις κάμερες φιλτράρεις ή και στηρίζεις την εικόνα σου για τηλεοπτικούς λόγους και δεν μπορείς ποτέ να είσαι 100% ο εαυτός σου.