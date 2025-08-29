Games
Αποχώρηση «βόμβα» δημοσιογράφου από το ΣΚΑΙ

Αποχώρηση «βόμβα» δημοσιογράφου από το ΣΚΑΙ Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube screenshot/ SKAI.gr
Ο δημοσιογράφος που αποχωρεί είχε 17 χρόνια συνεργασίας με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ.

Μόλις εχθές, ένας από τους δημοσιογράφους- ρεπόρτερ του τηλεοπτικού σταθμού του ΣΚΑΙ, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κανάλι ύστερα από 17 χρόνια συνεχούς συνεργασίας.

Η είδηση έγινε γνωστή από τον ίδιο, όταν ανήρτησε μια μακροσκελή δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, προκειμένου να ενημερώσει τόσο το τηλεοπτικό κοινό για την αποχώρησή του – όσο και για να αποχαιρετήσει τους μέχρι τώρα συνεργάτες του.

Ο λόγος λοιπόν για τον δημοσιογράφο- ρεπόρτερ Χρήστο Σταρουλάκο. Ο ίδιος, παρέμενε πιστός - επί 17 χρόνια- στο ραντεβού του, αφήνοντας το στίγμα του στην ομάδα του σταθμού.

Ειδικότερα, ο Χρήστος Σταρουλάκος, το βράδυ της Πέμπτης, 28 Αυγούστου, προχώρησε σε μια ξεχωριστή δημοσίευση μέσω των social media, αναρτώντας ορισμένες φωτογραφίες, συνοδευόμενες από ένα μακροσκελές κείμενο.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής του, έγραψε χαρακτηριστικά:

«Μετά από 17 χρόνια (δεν τα λες και λίγα) η συνεργασία με το ΣΚΑΙ ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες. Με τοὺς περισσότερους ανθρώπους οι σχέσεις ήταν, είναι και θα είναι οι καλύτερες. Και με κάποιους η φιλία θα παραμείνει. Αυτοί ξέρουν ποιοι είναι.17 χρόνια γνώρισα απίθανους ανθρώπους συνεργαστήκαμε άψογα και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Καλύψαμε δύσκολα θέματα όλα αυτά τα χρόνια. Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε και η αποχώρηση ήταν αναπόφευκτη…..Μακάρι να μην είχαν γίνει έτσι τα πράγματα αλλά δυστυχώς έπρεπε να γίνει…..Αυτά προς το παρόν συνεχίζουμε με την σελίδα apohxos.gr και ότι άλλο θέλει προκύψει….
ΥΓ. Δεν αποχαιρετώ κανέναν από τους φίλους αλλά μόνο αυτό θα πω εις το επανιδείν…..»

{https://www.facebook.com/chris.stratoulakos/posts/10237898506902386?ref=embed_post}

