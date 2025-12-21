Ο Ξενοφών Ζηκίδης τα τελευταία χρόνια προσέφερε τις υπηρεσίες στο ΕΡΤnewsradio, ως συντάκτης, αλλά και ως παραγωγός πολιτικών εκπομπών.

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ξενοφών Ζηκίδης

Ο Ξενοφών Ζηκίδης τα τελευταία χρόνια προσέφερε τις υπηρεσίες στο ΕΡΤnewsradio, ως συντάκτης, αλλά και ως παραγωγός πολιτικών εκπομπών. Διετέλεσε εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στην ΕΣΗΕΑ.

Η οικογένειας της ΕΡΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της, στους δικούς του ανθρώπους, και σε όλους όσοι τον γνώριζαν και τον αγάπησαν.

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ:

«Με αβάσταχτη θλίψη αποχαιρετάμε τον δημοσιογράφο Ξενοφώντα Ζηκίδη, έναν δικό μας άνθρωπο, εξαιρετικό συνάδελφο, συνεργάτη και φίλο, που έφυγε τα ξημερώματα της Κυριακής από τη ζωή, σε ηλικία 67 ετών.

Η συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια στην ΕΡΤ υπήρξε υποδειγματική, με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Ξενοφών Ζηκίδης τα τελευταία χρόνια προσέφερε τις υπηρεσίες στο ΕΡΤnewsradio, ως συντάκτης, αλλά και ως παραγωγός πολιτικών εκπομπών. Διετέλεσε εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στην ΕΣΗΕΑ.

Εργάστηκε επίσης, ως πολιτικός συντάκτης και ως αρχισυντάκτης στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ενώ είχε συνεργαστεί με αθηναϊκά, κυπριακά και ομογενειακά μέσα ενημέρωσης.

Η οικογένειας της ΕΡΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της, στους δικούς του ανθρώπους, και σε όλους όσοι τον γνώριζαν και τον αγάπησαν.

Καλό του ταξίδι!».