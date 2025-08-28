Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφουν: Δείτε backstage φωτογραφίες

Ο ΑΝΤ1 εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για τις «Σέρρες» και πλούσιο φωτογραφικό backstage υλικό.

Οι «Σέρρες», επιστρέφουν για έναν, νέο συναρπαστικό κύκλο, γεμάτο χιούμορ, έντονα συναισθήματα, φιλίες και έρωτες που συναρπάζουν, με τον Γιώργο Καπουτζίδη να υπογράφει το σενάριο και τους ηθοποιούς να υπόσχονται πως θα προσφέρουν ευχάριστες στιγμές.

Οι ηθοποιοί, έχουν ήδη αναλάβει δράση για τα γυρίσματα της νέας σεζόν, ενώ ο τηλεοπτικός σταθμός του ΑΝΤ1, όπου και θα προβάλλεται, μοιράζεται ορισμένα στιγμιότυπα, από όσα δεν θα δείξει στην μικρή οθόνη, με backstage φωτογραφίες.

Έρχονται οι «Σέρρες»- Βackstage φωτογραφίες

Αναλυτικότερα, ο ΑΝΤ1, σήμερα, εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση μέσω της οποίας προϊδεάζει τους θεατές για την ανατρεπτική σεζόν που έρχεται:

«Ο 2ος κύκλος της αγαπημένης σειράς «Σέρρες» έρχεται στον ΑΝΤ1 και… τα έχει όλα στο πολλαπλάσιο! Χιούμορ, τρυφερότητα, ζεστασιά, αγαπησιάρικη διάθεση, έρωτες, φιλία, αλληλεγγύη, καθημερινές αλήθειες και ανθρώπινες στιγμές.

Με εκρηκτικές δόσεις γέλιου και ισχυρές διαπροσωπικές αναταράξεις, η ιστορία γράφει τα νέα της κεφάλαια και όλοι αναζητούν τη φωτεινή πλευρά της αγάπης και της ζωής!

Οι ήρωες θα αγαπήσουν, θα αγαπηθούν, θα γκρεμίσουν τα στερεότυπα, θα βγάλουν όλες τις ταμπέλες από τη λέξη «σχέση», θα διασκεδάσουν και θα ανακαλύψουν τα αυτονόητα, δηλαδή ότι… all you need is love and fun! Αλλά μέχρι να πέσουν οι τίτλοι της αρχής στην οθόνη, ρίξτε μια ματιά εκεί που δεν καταγράφει η κάμερα. Εκεί, που ξεκινάει πάντα το «έργο». Στα παρασκήνια.

Λίγο πριν τρέξει το πλάνο και ακουστούν οι ατάκες, υπάρχουν στιγμές που δεν γράφτηκαν στο σενάριο ή δεν αποτυπώθηκαν από την κάμερα και ευτυχώς κάποιος τις «αιχμαλώτισε» σε μια φωτογραφία.

Πρόβες που ιδρώνουν τη φανέλα, αυτοσχεδιασμοί που πυροδοτούν νευρικά γέλια, κινήσεις που κόβουν στη μέση τη σκηνή, βλέμματα που λένε «το έχω».

Και βεβαίως, μικρές, αθώες συνομωσίες μεταξύ σεναριογράφου, σκηνοθέτη και συνεργατών.

Απολαύστε, λοιπόν, μερικά στιγμιότυπα που δεν θα δείτε ποτέ στην οθόνη , αλλά είναι και αυτά μέρος της ιστορίας».

ΣΕΝΑΡΙΟ: Γιώργος Καπουτζίδης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σταμάτης Πατρώνης

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS