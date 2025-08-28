Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφουν: Δείτε backstage φωτογραφίες

Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφουν: Δείτε backstage φωτογραφίες Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube Screenshot/ ANT1 TV
Ο ΑΝΤ1 εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για τις «Σέρρες» και πλούσιο φωτογραφικό backstage υλικό.

Οι «Σέρρες», επιστρέφουν για έναν, νέο συναρπαστικό κύκλο, γεμάτο χιούμορ, έντονα συναισθήματα, φιλίες και έρωτες που συναρπάζουν, με τον Γιώργο Καπουτζίδη να υπογράφει το σενάριο και τους ηθοποιούς να υπόσχονται πως θα προσφέρουν ευχάριστες στιγμές.

Οι ηθοποιοί, έχουν ήδη αναλάβει δράση για τα γυρίσματα της νέας σεζόν, ενώ ο τηλεοπτικός σταθμός του ΑΝΤ1, όπου και θα προβάλλεται, μοιράζεται ορισμένα στιγμιότυπα, από όσα δεν θα δείξει στην μικρή οθόνη, με backstage φωτογραφίες.

Έρχονται οι «Σέρρες»- Βackstage φωτογραφίες

Αναλυτικότερα, ο ΑΝΤ1, σήμερα, εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση μέσω της οποίας προϊδεάζει τους θεατές για την ανατρεπτική σεζόν που έρχεται:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπράντλεϊ Κούπερ: Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης για την ταινία «Is This Thing On?»

Μπράντλεϊ Κούπερ: Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης για την ταινία «Is This Thing On?»

Life
Νέο τηλεοπτικό δίδυμο έρχεται στο ΣΚΑΙ: «Weekend Live»- Η απάντηση της Ναταλίας Γερμανού

Νέο τηλεοπτικό δίδυμο έρχεται στο ΣΚΑΙ: «Weekend Live»- Η απάντηση της Ναταλίας Γερμανού

Life
ΕΡΤ: Πρεμιέρα για τις ψυχαγωγικές εκπομπές

ΕΡΤ: Πρεμιέρα για τις ψυχαγωγικές εκπομπές

Life

«Ο 2ος κύκλος της αγαπημένης σειράς «Σέρρες» έρχεται στον ΑΝΤ1 και… τα έχει όλα στο πολλαπλάσιο! Χιούμορ, τρυφερότητα, ζεστασιά, αγαπησιάρικη διάθεση, έρωτες, φιλία, αλληλεγγύη, καθημερινές αλήθειες και ανθρώπινες στιγμές.

Με εκρηκτικές δόσεις γέλιου και ισχυρές διαπροσωπικές αναταράξεις, η ιστορία γράφει τα νέα της κεφάλαια και όλοι αναζητούν τη φωτεινή πλευρά της αγάπης και της ζωής!

Οι ήρωες θα αγαπήσουν, θα αγαπηθούν, θα γκρεμίσουν τα στερεότυπα, θα βγάλουν όλες τις ταμπέλες από τη λέξη «σχέση», θα διασκεδάσουν και θα ανακαλύψουν τα αυτονόητα, δηλαδή ότι… all you need is love and fun! Αλλά μέχρι να πέσουν οι τίτλοι της αρχής στην οθόνη, ρίξτε μια ματιά εκεί που δεν καταγράφει η κάμερα. Εκεί, που ξεκινάει πάντα το «έργο». Στα παρασκήνια.

Λίγο πριν τρέξει το πλάνο και ακουστούν οι ατάκες, υπάρχουν στιγμές που δεν γράφτηκαν στο σενάριο ή δεν αποτυπώθηκαν από την κάμερα και ευτυχώς κάποιος τις «αιχμαλώτισε» σε μια φωτογραφία.

Πρόβες που ιδρώνουν τη φανέλα, αυτοσχεδιασμοί που πυροδοτούν νευρικά γέλια, κινήσεις που κόβουν στη μέση τη σκηνή, βλέμματα που λένε «το έχω».

Και βεβαίως, μικρές, αθώες συνομωσίες μεταξύ σεναριογράφου, σκηνοθέτη και συνεργατών.

Απολαύστε, λοιπόν, μερικά στιγμιότυπα που δεν θα δείτε ποτέ στην οθόνη , αλλά είναι και αυτά μέρος της ιστορίας».

ΣΕΝΑΡΙΟ: Γιώργος Καπουτζίδης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σταμάτης Πατρώνης

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

serres mesa1 7a1e7

serres mesa3 5bcaa

serres mesa2 2233e

serres mesa5 10590

serres mesa4 1e100

serres mesa6 53a04

serres mesa7 cdfbe

serres mesa8 9b21a

serres mesa10 6c7b5

serres mesa9 5b03e

serres mesa12 8aa8b

serres mesa13 8295c

serres mesa14 21c1a

serres 15 1 e1c23

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα 3 μεγάλα έργα υγείας που έρχονται στη Θεσσαλονίκη

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα 3 μεγάλα έργα υγείας που έρχονται στη Θεσσαλονίκη

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Πώς διαμορφώθηκαν τα τηλεοπτικά προγράμματα των καναλιών- Οι εκπομπές της νέας σεζόν

Πώς διαμορφώθηκαν τα τηλεοπτικά προγράμματα των καναλιών- Οι εκπομπές της νέας σεζόν

Life
Τάσος Χαλκιάς: Όσα δήλωσε ο ηθοποιός για την απόφαση της δίκης του Πέτρου Φιλιππίδη

Τάσος Χαλκιάς: Όσα δήλωσε ο ηθοποιός για την απόφαση της δίκης του Πέτρου Φιλιππίδη

Life
Ζευγάρι στο πλατό και την ζωή η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος: Οι τρυφερές φωτογραφίες των ηθοποιών

Ζευγάρι στο πλατό και την ζωή η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος: Οι τρυφερές φωτογραφίες των ηθοποιών

Life
Κατερίνα Καραβάτου: Στο νοσοκομείο πέρασε το βράδυ της η παρουσιάστρια

Κατερίνα Καραβάτου: Στο νοσοκομείο πέρασε το βράδυ της η παρουσιάστρια

Life

NETWORK

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

healthstat.gr
Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

ienergeia.gr
Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

healthstat.gr
ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

healthstat.gr
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

ienergeia.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: Τα 3 μεγάλα έργα υγείας που έρχονται στη Θεσσαλονίκη

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα 3 μεγάλα έργα υγείας που έρχονται στη Θεσσαλονίκη

healthstat.gr
Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

ienergeia.gr
Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ienergeia.gr