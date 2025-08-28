Games
Νέο τηλεοπτικό δίδυμο έρχεται στο ΣΚΑΙ: «Weekend Live»- Η απάντηση της Ναταλίας Γερμανού

Νέο τηλεοπτικό δίδυμο έρχεται στο ΣΚΑΙ: «Weekend Live»- Η απάντηση της Ναταλίας Γερμανού Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube Screenshot/ SKAI.gr
Ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου, έρχονται στο ΣΚΑΙ.

Στο νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΣΚΑΙ κάνει πρεμιέρα η εκπομπή «Weekend Live», με παρουσιαστές τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζυ Λαζάρου. Πρόκειται για μια ζωντανή εκπομπή Σαββατοκύριακου που έρχεται να εμπλουτίσει το πρόγραμμα του σταθμού, συνδυάζοντας ενημέρωση, επικαιρότητα και ψυχαγωγία μέσα από μια σύγχρονη και δυναμική ματιά.

Αναλυτικότερα, ο τηλεοπτικός σταθμός, έδωσε στη δημοσιότητα το βράδυ της Τετάρτης 28 Αυγούστου, το επίσημο τρέιλερ της εκπομπές, με του δύο παρουσιαστές να δίνουν την υπόσχεση πως το Σαββατοκύριακο, «Γίνεται καλύτερο».

Έρχεται η νέα εκπομπή στο ΣΚΑΙ

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έγιναν γνωστά, ο ΣΚΑΙ, αναλαμβάνει την ψυχαγωγία μαζί με την ενημέρωση, σε μια ανατρεπτική εκπομπή. Έτσι, το «Weekend Live», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα στον Σεπτέμβριο, με τον Δημήτρη Πανόπουλο και την Μάρτζυ Λαζάρου, να παίρνουν τα ηνία της παρουσίασης.

Μάλιστα, ήδη από το τρέιλερ της εκπομπής, το πρόγραμμα, φαίνεται να είναι ευχάριστο, με πολλή ενέργεια, καλή διάθεση και πρόσωπα με εμπειρία.
Χαρακτηριστικά, η παρουσιάστρια δηλώνει κατά τη διάρκεια του ολιγόλεπτου σποτ: «Φανταστικό Σαββατοκύριακο», με τον συνεργάτη της να αποκρίνεται: «Γίνεται και καλύτερο».

«Weekend Live»- Έρχεται, στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΙ.

Το τρέιλερ της νέας εκπομπής:

{https://www.youtube.com/watch?v=5EkwdA7LQhQ}

Τι «απάντησε» η Ναταλία Γερμανού για την επικείμενη πρεμιέρα;

Ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η ώρα που θα παρουσιάζεται η νέα εκπομπή με τον Δημήτρη Πανόπουλο και την Μάρτζυ Λαζάρου, η φράση «Γίνεται και καλύτερα», θα μπορούσε να θεωρηθεί μια μορφή απάντησης προς της εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, που φέτος αναλαμβάνει δράση για 8η σεζόν με την εκπομπή της: «Καλύτερα δε γίνεται».

Συγκεκριμένα, στο πρόσφατο παρελθόν, είχαν υπάρξει ορισμένες «λογομαχίες» μεταξύ των δύο παρουσιαστών. Προ τετραετίας ο Δημήτρης Πανόπουλος, είχε αναλάβει καθήκοντα στην εκπομπή της Γερμανού, ωστόσο το περσινό καλοκαίρι ο ίδιος αποχώρησε από τον σταθμό, θέλοντας να ενταχθεί σε άλλη εκπομπή, κάτι το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε τελικά.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Πανόπουλος την προηγούμενη σεζόν, είχε αναφερθεί στην δύσκολη συνεργασία που είχε με την Ναταλία Γερμανού. Ταυτόχρονα, σε δεύτερο σχόλιο, ο ίδιος, είχε χαρακτηρίσει την παρουσιάστρια ως «terminator», με την αιτιολογία, πως καμία εκπομπή απέναντί της δεν κατάφερε να «σταθεί».

Την ίδια μέρα η παρουσιάστρια, θέλησε να εκφραστεί μέσω της εκπομπής λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχουν ακουστεί τρομερές ανακρίβειες από το πρωί, δήθεν χαριτωμένα στο πλαίσιο σαχλού χιούμορ του στυλ «Terminator» το Καλύτερα δεν γίνεται».

Την εν λόγω διαμάχη μάλιστα, είχε μεταφέρει τότε και η εκπομπή «Buongiorno»:

Στο σήμερα δε, μέσω Instagram και της χιουμοριστικής σελίδας @mixeirotera_, αναρτήθηκε ένα βίντεο το οποίο χάριν αστεϊσμού, σημείωσε: «Όταν δεν μπορείς να ξεπεράσεις το παρελθόν σου». Η ανάρτηση φαίνεται πως τράβηξε την προσοχή της παρουσιάστριας, αφού μέσω του λογαριασμού της έκανε like.

{https://www.instagram.com/p/DN3wfCjWuH-/}

