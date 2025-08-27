Μπράντλεϊ Κούπερ: Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης για την ταινία «Is This Thing On?»

Πρεμιέρα για τον Μπράντλεϊ Κούπερ και την 3η -μεγάλου μήκους ταινία του: «Is This Thing On?»

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ, επιστρέφει δυναμικά με μια σπουδαία παραγωγή που θα προβληθεί για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης στις 10 Οκτωβρίου του 2025. Για τον σκηνοθέτη η ταινία «Is This Thing On?», αποτελεί το τρίτο του σκηνοθετικό «παιδί», με τα δύο προηγούμενά του project να είναι το «A Star Is Born» του 2018 και το Maestro του 2023.

Και στις δύο πρώτες ταινίες που έχει επιμεληθεί μέχρι τώρα ο σπουδαίος σκηνοθέτης, έχει αναλάβει το ρόλο του πρωταγωνιστή, του σεναριογράφου και του παραγωγού, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί και τώρα.

Πρεμιέρα για το «Is This Thing On?» και τον Μπράντλεϊ Κούπερ

Αναλυτικότερα λοιπόν, η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 10 Οκτωβρίου του 2025, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ενώ στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες, αναμένεται να προβληθεί στις 19 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Το σενάριο ακολουθεί έναν πατέρα δύο παιδιών, τον Άλεξ Νόβακ που αντιμετωπίζει το επικείμενο διαζύγιό του, ενώ ταυτόχρονα διανύει και μια κρίση μέσης ηλικίας. Ο ίδιος, επρόκειτο να αναζητήσει το «νόημα της ζωής» στην κωμωδίες, στις σκηνές της Νέας Υόρκης. Όλα δείχνουν πως μέσω αυτού, ο πρωταγωνιστείς περνάει ένα στάδιο αυτογνωσίας.

Τον ίδιο χρόνο, η Τες, η – έως τώρα- σύζυγός του, αντιμετωπίζει με ηρεμία και σύνεση τη διάλυση του γάμου της, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της πλοκής, εκείνη φαίνεται να είναι σταθερό σημείο στη ζωή του πρωταγωνιστή, που τον στηρίζει διακριτικά.

Κοινός παρανομαστής στη σχέση τους, αποτελεί, η κοινή επιμέλεια των παιδιών του.

Ο ρόλος της προσθέτει συναισθηματικό βάθος στην ιστορία, καθώς εκπροσωπεί το κομμάτι της ζωής του Άλεξ, που προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τις νέες συνθήκες της ζωής του.

Στο ρόλο του Άλεξ, θα βρίσκεται ο Γουίλ Άρνετ, ενώ την Τες επρόκειτο να την υποδυθεί η Λόρα Ντερν. Παράλληλα, στην μεγάλη οθόνη θα εμφανιστεί και ο σκηνοθέτης, Μπράντλεϊ Κούπερ.

Το επίσημο τρέιλερ της ταινίας:

{https://www.youtube.com/watch?v=TE5v3U79i6s}