Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Μπράντλεϊ Κούπερ: Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης για την ταινία «Is This Thing On?»

Μπράντλεϊ Κούπερ: Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης για την ταινία «Is This Thing On?» Φωτογραφία: Φωτογραφία: Amy Harris/Invision/AP
Πρεμιέρα για τον Μπράντλεϊ Κούπερ και την 3η -μεγάλου μήκους ταινία του: «Is This Thing On?»

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ, επιστρέφει δυναμικά με μια σπουδαία παραγωγή που θα προβληθεί για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης στις 10 Οκτωβρίου του 2025. Για τον σκηνοθέτη η ταινία «Is This Thing On?», αποτελεί το τρίτο του σκηνοθετικό «παιδί», με τα δύο προηγούμενά του project να είναι το «A Star Is Born» του 2018 και το Maestro του 2023.

Και στις δύο πρώτες ταινίες που έχει επιμεληθεί μέχρι τώρα ο σπουδαίος σκηνοθέτης, έχει αναλάβει το ρόλο του πρωταγωνιστή, του σεναριογράφου και του παραγωγού, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί και τώρα.

Πρεμιέρα για το «Is This Thing On?» και τον Μπράντλεϊ Κούπερ

Αναλυτικότερα λοιπόν, η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 10 Οκτωβρίου του 2025, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, ενώ στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες, αναμένεται να προβληθεί στις 19 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΡΤ: Πρεμιέρα για τις ψυχαγωγικές εκπομπές

ΕΡΤ: Πρεμιέρα για τις ψυχαγωγικές εκπομπές

Life
Παντρεύεται η Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι

Παντρεύεται η Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι

Life
Μέγκαν Μαρκλ: Αποκαλύπτει πότε κατάλαβε ότι ήταν ερωτευμένη με τον Χάρι και ποιος είπε πρώτος «σ’ αγαπώ»

Μέγκαν Μαρκλ: Αποκαλύπτει πότε κατάλαβε ότι ήταν ερωτευμένη με τον Χάρι και ποιος είπε πρώτος «σ’ αγαπώ»

Life

Το σενάριο ακολουθεί έναν πατέρα δύο παιδιών, τον Άλεξ Νόβακ που αντιμετωπίζει το επικείμενο διαζύγιό του, ενώ ταυτόχρονα διανύει και μια κρίση μέσης ηλικίας. Ο ίδιος, επρόκειτο να αναζητήσει το «νόημα της ζωής» στην κωμωδίες, στις σκηνές της Νέας Υόρκης. Όλα δείχνουν πως μέσω αυτού, ο πρωταγωνιστείς περνάει ένα στάδιο αυτογνωσίας.

Τον ίδιο χρόνο, η Τες, η – έως τώρα- σύζυγός του, αντιμετωπίζει με ηρεμία και σύνεση τη διάλυση του γάμου της, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της πλοκής, εκείνη φαίνεται να είναι σταθερό σημείο στη ζωή του πρωταγωνιστή, που τον στηρίζει διακριτικά.

Κοινός παρανομαστής στη σχέση τους, αποτελεί, η κοινή επιμέλεια των παιδιών του.

Ο ρόλος της προσθέτει συναισθηματικό βάθος στην ιστορία, καθώς εκπροσωπεί το κομμάτι της ζωής του Άλεξ, που προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τις νέες συνθήκες της ζωής του.

Στο ρόλο του Άλεξ, θα βρίσκεται ο Γουίλ Άρνετ, ενώ την Τες επρόκειτο να την υποδυθεί η Λόρα Ντερν. Παράλληλα, στην μεγάλη οθόνη θα εμφανιστεί και ο σκηνοθέτης, Μπράντλεϊ Κούπερ.

Το επίσημο τρέιλερ της ταινίας:

{https://www.youtube.com/watch?v=TE5v3U79i6s}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Πώς το τρέξιμο επηρεάζει τα γόνατά σας

Πώς το τρέξιμο επηρεάζει τα γόνατά σας

Πώς η ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου και της μητέρας

Πώς η ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου και της μητέρας

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Τι αποκαλύπτει το πρήξιμο στα πόδια για την υγεία σας

Τι αποκαλύπτει το πρήξιμο στα πόδια για την υγεία σας

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Σχετικά Άρθρα

«Deal»: Πρεμιέρα με το Γιώργο Θαναηλάκη στον Alpha- Δείτε το τρέιλερ

«Deal»: Πρεμιέρα με το Γιώργο Θαναηλάκη στον Alpha- Δείτε το τρέιλερ

Life
ΕΡΤ: Πρεμιέρα για τις ψυχαγωγικές εκπομπές

ΕΡΤ: Πρεμιέρα για τις ψυχαγωγικές εκπομπές

Life
La Tomatina: Ο «πόλεμος» της ντομάτας έβαψε το Μπουνιόλ και φέτος κατακόκκινο (Εικόνες &amp; Βίντεο)

La Tomatina: Ο «πόλεμος» της ντομάτας έβαψε το Μπουνιόλ και φέτος κατακόκκινο (Εικόνες & Βίντεο)

Διεθνή
Ο Ιππότης της Ασφάλτου επιστρέφει από τους δημιουργούς του Cobra Kai και η νοσταλγία χτυπάει κόκκινο

Ο Ιππότης της Ασφάλτου επιστρέφει από τους δημιουργούς του Cobra Kai και η νοσταλγία χτυπάει κόκκινο

Entertainment

NETWORK

Πώς η ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου και της μητέρας

Πώς η ηλικία του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του εμβρύου και της μητέρας

healthstat.gr
ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ienergeia.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Τι αποκαλύπτει το πρήξιμο στα πόδια για την υγεία σας

Τι αποκαλύπτει το πρήξιμο στα πόδια για την υγεία σας

healthstat.gr
Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

ienergeia.gr
Πώς θα καταλάβετε αν τα απορρυπαντικά ρούχων βλάπτουν τον οργανισμό σας

Πώς θα καταλάβετε αν τα απορρυπαντικά ρούχων βλάπτουν τον οργανισμό σας

healthstat.gr
Πώς μπορείτε να βελτιώσετε τη διάθεσή σας μέσα σε λίγα μόλις λεπτά

Πώς μπορείτε να βελτιώσετε τη διάθεσή σας μέσα σε λίγα μόλις λεπτά

healthstat.gr
Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

ienergeia.gr