Ο όμιλος σχεδιάζει νέες επενδύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, με στόχο τη διεύρυνση του ιδιόκτητου χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων και την αύξηση της συνολικής του αξίας σε τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ.

Με σταθερά βήματα και ξεκάθαρη στρατηγική, η Alpha Bank ενισχύει δυναμικά το αποτύπωμά της στην αγορά ακινήτων, τοποθετώντας το real estate στον πυρήνα της επενδυτικής της πολιτικής.

Η νέα αυτή φάση ακολουθεί την ολοκλήρωση του Project Skyline, στο οποίο η Alpha Bank διατηρεί ποσοστό 35%, καθώς και την απόκτηση συμμετοχής 9,87% στην Prodea Investments, επένδυση που αποτιμάται σήμερα σε περίπου 150 εκατ. ευρώ. Πλέον, η στρατηγική μετατοπίζεται σε επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μεμονωμένα ακίνητα υψηλής ποιότητας, με έμφαση σε κτίρια εισοδήματος και ακίνητα με ισχυρό εμπορικό προφίλ.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η πρόσφατη εξαγορά δύο κτιρίων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, τα οποία στεγάζουν υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού. Πωλητής ήταν η Prodea Investments, ενώ τα ακίνητα είχαν προηγουμένως συμπεριληφθεί σε χαρτοφυλάκιο που επρόκειτο να αποκτήσει η Aktor. Η εκτιμώμενη αξία τους ανέρχεται σε περίπου 47 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον της Alpha Bank για ακίνητα σε προνομιακές τοποθεσίες του κέντρου της Αθήνας.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο prime retail. Στα τέλη του 2024, η τράπεζα απέκτησε δύο εμβληματικά εμπορικά ακίνητα στην οδό Ερμού, τα οποία μισθώνονται από την Adidas και τον όμιλο Zara, στο πλαίσιο συμφωνίας με την Ευρώπη Ασφαλιστική. Η ίδια συμφωνία περιλαμβάνει δεσμευτικό προσύμφωνο για την απόκτηση του κτιρίου γραφείων της Vodafone στο Νέο Ψυχικό, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο γραφείων της τράπεζας.

Σημαντική προσθήκη αποτελεί και το εμπορικό συγκρότημα Academy Gardens στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος. Πρόκειται για ακίνητο πρώην ιδιοκτησίας του ομίλου Μουζάκη, στο οποίο μισθώνουν χώροι ισχυρά brands όπως οι Leroy Merlin και Intersport. Το ακίνητο ανήκε στον αμερικανικό όμιλο Hines, ενώ στο ίδιο πνεύμα επενδύσεων σε ακίνητα εισοδήματος εντάσσεται και η απόκτηση καταστήματος της Lidl στη λεωφόρο Θηβών.

Παράλληλα, εξελίσσεται η αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου του Project Skyline, στο οποίο συμμετέχουν η Dimand, η Alpha Bank, η Premia Properties και η EBRD. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η μεταβίβαση 460 ακινήτων αξίας 300 εκατ. ευρώ, ενώ μέρος του αρχικού χαρτοφυλακίου πωλήθηκε με υπεραξίες που έφτασαν το 25%, επιβεβαιώνοντας τις προοπτικές της αγοράς.

Στο κομμάτι της ιδιοχρησίας, η Alpha Bank διατηρεί το συγκρότημα γραφείων στη συμβολή των οδών Σταδίου και Κοραή, με κατάστημα της Κωτσόβολος στο ισόγειο, το οποίο προορίζεται να στεγάσει τα νέα κεντρικά γραφεία του ομίλου.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στην ιστορική έδρα της Εμπορική Τράπεζα στις οδούς Αιόλου και Σοφοκλέους, πλησίον της πλατείας Κοτζιά. Το ακίνητο των 23.000 τ.μ. αποτελεί ένα από τα «φιλέτα» του χαρτοφυλακίου και σχεδιάζεται να μετατραπεί σε ξενοδοχείο με branded κατοικίες, συνδυάζοντας τον ιστορικό χαρακτήρα με τις σύγχρονες τάσεις της αστικής φιλοξενίας.