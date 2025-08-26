Games
Μέγκαν Μαρκλ: Αποκαλύπτει πότε κατάλαβε ότι ήταν ερωτευμένη με τον Χάρι και ποιος είπε πρώτος «σ’ αγαπώ»

Μέγκαν Μαρκλ: Αποκαλύπτει πότε κατάλαβε ότι ήταν ερωτευμένη με τον Χάρι και ποιος είπε πρώτος «σ’ αγαπώ» Φωτογραφία: Netflix
Πρεμιέρα για τη δεύτερη σεζόν της εκπομπής της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix.

Η Μέγκαν Μαρκλ, μαζί με διάσημους φίλους της, συνεχίζει να δίνει συμβουλές για μαγειρική και κηπουρική, τις οποίες διανθίζει με εκμυστηρεύσεις για τη ζωή της.

Η δεύτερη σεζόν του «With Love, Meghan» έκανε πρεμιέρα στο Netflix σήμερα, Τρίτη. Όπως και ο πρώτος κύκλος, τα γυρίσματα έγιναν σε σπίτι κοντά σε αυτό που ζει με την οικογένειά της, στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια.

Διάσημοι φίλοι της, όπως η Κρίσι Τέιγκεν και ο Τζον Λέτζεντ, εμφανίζονται στην εκπομπή. Ωστόσο, ούτε σε αυτό τον κύκλο εμφανίζονται ο πρίγκιπας Χάρι και τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ. Πάντως, η Μέγκαν Μαρκλ αναφέρεται συχνά σε αυτούς και κάποιες από τις αποκαλύψεις αφορούν τη σχέση της με τον πρίγκιπα Χάρι.

{https://www.youtube.com/watch?v=BItsS9GuM6o}

Έτσι, αποκαλύπτει πως στο τρίτο ραντεβού κατάλαβε ότι τον είχε ερωτευτεί. Σημειώνεται ότι έπειτα από δύο ραντεβού στο Λονδίνο, το τρίτο ήταν όταν οι δυο τους πήγαν για κάμπινγκ στην Μποτσουάνα. «Έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις κάποιον όταν είσαι σε μία μικρή σκηνή και συζητάτε “Τι είναι έξω από τη σκηνή; Είναι ένας ελέφαντας. Θα είμαστε ασφαλείς; Ναι, θα είμαστε”», λέει κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον Ταν Φρανς.

Όταν ο σχεδιαστής μόδας τη ρωτά ποιος είπε πρώτος «σ’ αγαπώ», η ίδια ή ο πρίγκιπας Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ απαντά ότι ήταν ο σύζυγός της αυτός που το εκμυστηρεύθηκε πρώτα.

{https://www.instagram.com/p/DNyRwii4nrT/}

Επίσης, λέει ότι τις περισσότερες ημέρες ετοιμάζει πρωινό για την οικογένειά της. Της αρέσει να φτιάχνει τηγανητά αυγά και πάνκεικς, επιφυλάσσοντας εκπλήξεις στα παιδιά, προσθέτοντας λιναρόσπορο και σπόρους τσία. «Η Λίλι με ρωτάει “μπορώ να έχω σπόρους τσία; Μου αρέσει να έχει φακίδες”», λέει

{https://www.instagram.com/p/DNz30qIWIFk/?hl=en&img_index=1}

Ακόμα, τρώνε άφθονο κοτόπουλο, ενώ στον πρίγκιπα Χάρι δεν αρέσει ο αστακός. «Αποκλείεται. Και τον παντρεύτηκες;», είναι η αντίδραση του σεφ Χοσέ Αντρές όταν ακούει αυτή την πληροφορία.

Στην εκπομπή η Μέγκαν Μαρκλ δεν κάνει αναφορά στη βασιλική οικογένεια, ούτε στη ζωή της ίδιας και του πρίγκιπα Χάρι όταν ήταν ενεργά μέλη της.

{https://www.instagram.com/p/DNzaIQHVOHL/?hl=en&img_index=1}

Πηγή: People, BBC

