Όσα αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Απολογισμό δύο ετών από την ανάληψη των καθηκόντων του έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τονίζοντας ότι, παρά τις δυσκολίες, ο Δήμος επέστρεψε στους πολίτες και τέθηκαν τα θεμέλια για τις αλλαγές που έρχονται.

Όπως αναφέρει, τα πρώτα δύο χρόνια δεν ήταν εύκολα, καθώς συνοδεύτηκαν από έντονες προκλήσεις και καθημερινές δυσκολίες. Ωστόσο, με σκληρή δουλειά, συνεχή παρουσία στις γειτονιές και τη στήριξη των πολιτών, μπήκαν –όπως χαρακτηριστικά σημειώνει– οι βάσεις για τη συνέχεια.

Δείτε την ανάρτησή του:

{https://www.facebook.com/harisdoukas/posts/pfbid0KvGZSAA3iasBoVxBtucreGzBLrk9biHbFJ6RffCehRgiFwkkABRC6t7WgjzDC8hEl}