Αυξημένος κίνδυνος λόγω ισχυρότατων ανέμων. Προσοχή. Η ανάρτηση Αρναούτογλου.

Την προσοχή των πάντων σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική εφιστά ο Σάκης Αρναούτογλου. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του «σφοδροί άνεμοι» θα σαρώσουν την Κυριακή, αλλά και την Δευτέρα Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική», ενώ οι «ριπές θα είναι πολύ δυνατές, κυρίως σε εκτεθειμένα σημεία, ανοιχτούς δρόμους και γέφυρες».

Διαβάστε αναλυτικά όσα έγραψε ο Σάκης Αρναούτογλου, το απόγευμα του Σαββάτου

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Σφοδροί άνεμοι σε επίπεδα προσοχής και έντονο κρύο στην αίσθηση κυρίως την Κυριακή και κατά διαστήματα τη Δευτέρα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική!

Την Κυριακή, οι άνεμοι ενισχύονται από το πρωί, με το πιο δύσκολο διάστημα από περίπου τις 10:00 έως τις 22:00–23:00. Οι ριπές θα είναι πολύ δυνατές, κυρίως σε εκτεθειμένα σημεία, ανοιχτούς δρόμους και γέφυρες. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πτώσεις κλαδιών και αντικειμένων ή ακόμη και δέντρων, ζημιές σε πινακίδες και δυσκολίες στην οδήγηση, ειδικά για ψηλά οχήματα.

Η θερμοκρασία θα είναι μεν γύρω στους 12 βαθμούς και, σε συνδυασμό με τον δυνατό άνεμο, η αισθητή θερμοκρασία θα είναι αρκετά πιο χαμηλή το πολύ στους 7 το μεσημερι, και κοντά στο 0 το πρωί και το βράδυ.

Τη Δευτέρα, οι άνεμοι παραμένουν ισχυροί σχεδόν όλη την ημέρα, με κατά διαστήματα έντονες ριπές. Ο κίνδυνος για πτώσεις κλαδιών και προβλήματα σε εκτεθειμένα σημεία συνεχίζεται, ιδιαίτερα σε δέντρα που έχουν ήδη καταπονηθεί από την Κυριακή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το κρύο θα παραμείνει έντονο, όχι τόσο λόγω περαιτέρω πτώσης της θερμοκρασίας, αλλά κυρίως λόγω του ανέμου, που ρίχνει σημαντικά την αισθητή θερμοκρασία.

Συμπερασματικά, Κυριακή και Δευτέρα θέλουν προσοχή στους ανέμους. Ασφαλίστε αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές, περιορίστε μετακινήσεις σε εκτεθειμένα σημεία και ντυθείτε καλά, γιατί ο αέρας θα κάνει το κρύο πιο “τσουχτερό” από αυτό που δείχνει το θερμόμετρο. Μεχρι το βράδυ θα προσπαθήσω να βγάλω και το δελτίο καιρού στο youtube και την υπολοιπη ελλάδα και για μέχρι τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας και θα το ανεβάσω κι εδώ! Χρόνια πολλά και καλά σε όλους! Με εκτίμηση Σάκης Αρναούτογλου».

{https://www.facebook.com/SakisArnaoutoglouForecasts/posts/pfbid02UqABLvn6RJ5nqmjxfurZuQMwnSaQ5SzXge8TedgRSwQRPNaXrzKVQGHmFQ8yrdobl}