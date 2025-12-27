Όσο υψηλότερο είναι το εισόδημα και όσο περισσότερα τα παιδιά, τόσο μεγαλύτερη είναι η φορολογική ελάφρυνση.

Από την Πρωτοχρονιά του 2026 τίθεται σε ισχύ η νέα φορολογική κλίμακα, φέρνοντας ουσιαστικές αυξήσεις στους καθαρούς μισθούς εκατομμυρίων εργαζομένων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Οι αλλαγές στη φορολόγηση του εισοδήματος μειώνουν σημαντικά τις κρατήσεις φόρου, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να βλέπουν αυξημένα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από τον πρώτο κιόλας μήνα του νέου έτους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ετήσιο όφελος προσεγγίζει ή και ξεπερνά το ισοδύναμο δύο μηνιαίων μισθών.

Οι μεγαλύτεροι ωφελημένοι από το νέο καθεστώς είναι οι νέοι εργαζόμενοι έως 30 ετών, οι οικογένειες με παιδιά και όσοι δηλώνουν μεσαία ή υψηλότερα εισοδήματα. Όσοι έχουν ετήσιες αποδοχές άνω των 10.000 ευρώ, δηλαδή καθαρό μηνιαίο εισόδημα πάνω από 700-800 ευρώ, θα διαπιστώσουν άμεσα τη διαφορά στον μισθό τους, καθώς η παρακράτηση φόρου μειώνεται αισθητά.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα εργαζόμενου 27 ετών στον κλάδο του τουρισμού, με καθαρές αποδοχές 1.300 ευρώ τον μήνα, ο οποίος θα δει αύξηση περίπου 165 ευρώ μηνιαίως. Σε ετήσια βάση, το όφελος ξεπερνά τα 2.300 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν σε δύο μισθούς.

Μισθωτός με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.700 ευρώ θα έχει επιπλέον 80 ευρώ τον μήνα, δηλαδή σχεδόν 1.100 ευρώ τον χρόνο, ενώ τρίτεκνος εργαζόμενος με αποδοχές 1.350 ευρώ θα ωφεληθεί κατά περίπου 95 ευρώ μηνιαίως ή 1.300 ευρώ σε ετήσια βάση.

Ακόμη πιο αισθητές είναι οι αυξήσεις για τις πολύτεκνες οικογένειες. Για παράδειγμα, εργαζόμενος με τέσσερα παιδιά και καθαρό μισθό κοντά στα 1.900 ευρώ μπορεί να δει ετήσια ελάφρυνση που αγγίζει τα 4.000 ευρώ, ενίσχυση που ισοδυναμεί με πάνω από δύο μηνιαίους μισθούς. Αντίστοιχα, στέλεχος επιχείρησης χωρίς παιδιά, με καθαρές αποδοχές 2.600 ευρώ, θα έχει ετήσιο όφελος που προσεγγίζει τα 1.000 ευρώ, δηλαδή περίπου 80 ευρώ τον μήνα.

Η νέα φορολογική κλίμακα εφαρμόζεται ενιαία σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και προβλέπει μειωμένους συντελεστές ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές απαλλαγές για νέους έως 25 ετών, καθώς μηδενίζεται ο φόρος στα πρώτα εισοδηματικά κλιμάκια, ενώ μειώσεις ισχύουν και για όσους είναι έως 30 ετών.

Στον αντίποδα, περιορισμένο όφελος θα έχουν οι εργαζόμενοι με χαμηλά εισοδήματα και χωρίς παιδιά. Για παράδειγμα, ιδιωτικός υπάλληλος με καθαρές αποδοχές περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα θα δει αύξηση που δεν ξεπερνά τα 10 ευρώ μηνιαίως.