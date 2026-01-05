Στο σκέλος της μισθωτής εργασίας και των συντάξεων εισάγονται νέοι κωδικοί για ειδικές κατηγορίες αμοιβών.

Αλλαγές στο καθεστώς των βεβαιώσεων αποδοχών, συντάξεων και αμοιβών για το φορολογικό έτος 2025 θα συναντήσουν όσοι προετοιμάζονται για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2026.

Οι μεταβολές απορρέουν από την επικαιροποιημένη κωδικοποίηση της ΑΑΔΕ και περιλαμβάνουν νέους κωδικούς, τροποποιήσεις υφιστάμενων καθώς και ανακατατάξεις εισοδημάτων, επηρεάζοντας εργαζομένους, συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες.

Στο σκέλος της μισθωτής εργασίας και των συντάξεων εισάγονται νέοι κωδικοί για ειδικές κατηγορίες αμοιβών. Δημιουργείται νέος κωδικός για τις εφημερίες ιατρικού προσωπικού και ακαδημαϊκών υποτρόφων σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία, οι οποίες φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 22%, εξαντλώντας τη φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων. Παράλληλα, θεσπίζεται ξεχωριστός κωδικός για την αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρους από τους Δικηγορικούς Συλλόγους για την έκδοση πράξεων και τη διενέργεια προελέγχου, η οποία χαρακτηρίζεται αφορολόγητη.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί υφιστάμενοι κωδικοί τροποποιούνται ως προς το περιεχόμενό τους. Η αποζημίωση απόλυσης επικαιροποιείται ώστε να αφορά δικαιώματα είσπραξης εντός του 2025, ενώ εντάσσεται πλέον και ειδική αποζημίωση ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, η οποία φορολογείται αυτοτελώς. Σημαντική διεύρυνση παρουσιάζει ο κωδικός που αφορά εφάπαξ και ετήσιες οικονομικές ενισχύσεις, καθώς περιλαμβάνει πλέον την ετήσια ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αποζημιώσεις λόγω ηθικής βλάβης και το επίδομα γονικής άδειας, τα οποία είναι αφορολόγητα και δεν προσμετρώνται στο εισόδημα. Αντίθετα, αφαιρείται από άλλον κωδικό η αναφορά σε επιδόματα αναζήτησης εργασίας, περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής του σε επιδόματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ανέργων.

Παράλληλα, αλλάζει πλήρως το περιεχόμενο κωδικού που στο παρελθόν αφορούσε ενισχύσεις συνταξιούχων και πλέον χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την οικονομική ενίσχυση του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης, η οποία επίσης είναι αφορολόγητη. Προστίθενται ακόμη διευκρινίσεις για αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που καταβλήθηκαν εντός του 2025 λόγω φυσικών καταστροφών ή άλλων έκτακτων γεγονότων, οι οποίες δεν υπόκεινται σε φόρο ή εισφορές.

Στον τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το 2025 σηματοδοτείται από την εισαγωγή νέων κωδικών που αφορούν αποκλειστικά αγρότες και κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Οι οικονομικές ενισχύσεις λόγω θεομηνιών διαχωρίζονται πλέον από τις αντίστοιχες ενισχύσεις λοιπών επιχειρήσεων, με ειδική πρόβλεψη για ποσά που δεν προσμετρώνται στα εισοδηματικά όρια για άλλες παροχές. Επιπλέον, καθιερώνεται νέος κωδικός για την προμήθεια πλανόδιων λαχειοπωλών, η οποία φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 1%.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στο παράρτημα που αφορά μερίσματα, τόκους και δικαιώματα δεν επέρχονται αλλαγές για το 2025, με τους σχετικούς κωδικούς και τους συντελεστές παρακράτησης να παραμένουν αμετάβλητοι. Οι αλλαγές συνολικά αποσκοπούν στην ακριβέστερη αποτύπωση των εισοδημάτων, στον σαφέστερο φορολογικό χειρισμό ειδικών ενισχύσεων και στη βελτίωση της διασταύρωσης στοιχείων κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.