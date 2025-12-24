Ο Μοχάμεντ Μπάκρι πέθανε σε ηλικία 72 ετών.

Πέθανε ο διάσημος σκηνοθέτης και ηθοποιός Μοχάμεντ Μπάκρι. Ο δημιουργός της αμφιλεγόμενης ταινίας «Τζενίν, Τζενίν», πέθανε σε ηλικία 72 ετών, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η οικογένεια του Μπάκρι ανέφερε ότι πέθανε σε νοσοκομείο στη Ναχαρίγια μετά από μάχη με καρδιακή νόσο.

«Ο Μοχάμεντ Μπάκρι πέθανε σήμερα Τετάρτη στο ιατρικό κέντρο της Γαλιλαίας», στη Ναχαρίγια του βόρειου Ισραήλ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος Γκαλ Ζαΐντ.

Ποιος ήταν ο Μοχάμεντ Μπάκρι

Ο Μοχάμεντ Μπάκρι γεννήθηκε το 1953 στη Μπι'ίνα στο βόρειο Ισραήλ, από μουσουλμάνους γονείς. Αφού σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, εμφανίστηκε στο Habima, στο Θέατρο Χάιφα και στο Θέατρο Χαν. Η μεγάλη του ευκαιρία ήρθε όταν πρωταγωνίστησε στην πολυβραβευμένη ταινία του 1984 «Beyond the Walls».

Ερχόταν συχνά σε αντιπαράθεση με τις ισραηλινές αρχές, λόγω της αφοσίωσής του στην προβολή του παλαιστινιακού αγώνα. Ήταν ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου και έπαιξε σε σημαντικές ισραηλινές ταινίες. Συνεργάστηκε επίσης με τους Ιταλούς σκηνοθέτες Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνι, με τον Κώστα Γαβρά και εμφανίστηκε στην τρίτη σεζόν της γαλλικής επιτυχημένης σειράς «Le bureau des légendes».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για τον ρόλο που ερμήνευσε στην ταινία «Beyond the Walls» του Ούρι Μπαραμπάς (1984), όπου έπαιζε έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο σε ισραηλινή φυλακή. H παραγωγή προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Ο Μπάκρι ήρθε αντιμέτωπος με σφοδρές αντιδράσιες για την ταινία του 2002 «Τζενίν, Τζενίν». Η ταινία διάρκειας 53 λεπτών προκάλεσε έντονη κριτική για αυτό που πολλοί - συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Δικαστηρίου - θεώρησαν κατάφωρες παραβιάσεις της δεοντολογίας των ντοκιμαντέρ και της δημοσιογραφίας.

Στην ταινία του κατήγγειλε τα φερόμενα εγκλήματα πολέμου του ισραηλινού στρατού στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κατά τη δεύτερη παλαιστινιακή Ιντιφάντα. Στο Ισραήλ η προβολή της ταινίας απαγορεύτηκε το 2022 αφού το Ανώτατο Δικαστήριο την έκρινε «δυσφημιστική». Παρ’ όλ’ αυτά, η ταινία απέσπασε βραβεία σε όλον τον κόσμο.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά Μέσα ο σκηνοθέτης χρησιμοποίησε παραπλανητικά αποσπάσματα στην ταινία για να υπονοήσει σκόπιμους θανάτους αμάχων που δεν συνέβησαν ποτέ, ειδικά σε μια σκηνή στην οποία ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού, που αναφέρεται ανακριβώς ως άρμα μάχης στην ταινία, παρουσιάζεται σαν να πάτησε πάνω σε αρκετούς Παλαιστίνιους κρατούμενους που κείτονταν στο έδαφος, αν και δεν συνέβη.

Ο αραβοϊσραηλινός ραδιοφωνικός σταθμός A-Shams ανήρτησε στα site ένα κείμενο στη μνήμη του Μπάκρι, αποκαλώντας τον «μια ελεύθερη φωνή». «Από τα πρώτα του βήματα στο θέατρο, η τέχνη δεν ήταν μια απλή ψυχαγωγία για τον Μοχάμεντ Μπάκρι αλλά ένα εργαλείο συνειδητοποίησης και αντιπαράθεσης», πρόσθεσε.

Ο Μπάκρι απέκτησε έξι παιδιά, τα τρία εκ των οποίων είναι ηθοποιοί, με γνωστότερο τον Σάλεχ Μπάκρι.

{https://www.youtube.com/watch?v=Rl_7xqsO9Jg}





