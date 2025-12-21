«Κάλαντα με καιρό τύπου Π» έγραψε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Τα Κάλαντα Χριστουγέννων είναι παραδοσιακά, ευχετικά δημοτικά τραγούδια που ψάλλονται την παραμονή των Χριστουγέννων από παιδιά που πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, με παραλλαγές στίχων ανά περιοχή (Πελοπόννησος, Κρήτη, Πόντος κ.α.).

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας έκανε λόγο χθες για «κάλαντα με καιρό τύπου Π», επισημαίνοντας πως «την Τρίτη ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα φέρει βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές πιο ισχυρές στη δυτική Ελλάδα, τη βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες για αυτό η θερμοκρασία δεν φαίνεται να μεταβάλλεται ιδιαίτερα».

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Παναγιώτης Γιαννόπουλος τόνισε πως ένα βαρομετρικό χαμηλό έρχεται από το απόγευμα της Τρίτης. «Αυτό θα δώσει βροχές και το σύστημα αυτό κινείται σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα θα βρέξει Τρίτη βράδυ ή Τετάρτη πρωί. Τετάρτη είναι μια βροχερή ημέρα με νοτιάδες όμως. Ψιλόβροχο θα είναι. Έχουμε δει και χειρότερες ημέρες» τόνισε, προσθέτοντας πως την Πέμπτη «θα έρθει κάτι άλλο από τα δυτικά, ένα νέο σύστημα» και το Σάββατο θα έχουμε αρκετές βροχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df3pfefk2cr5?integrationId=40599y14juihe6ly}