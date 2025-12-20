Οι συστάσεις του ΕΟΔΥ ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Σε έξαρση είναι οι ιώσεις και η γρίπη στην Ελλάδα.

Σε ανακοίνωσή του ΕΟΔΥ, ανέφερε πως η χώρα μας, όπως και πολλές άλλες χώρες του Βορείου Ημισφαιρίου, βρίσκεται πλέον σε περίοδο εποχικής δραστηριότητας της γρίπης, νωρίτερα φέτος σε σχέση με τις δύο προηγούμενες περιόδους επιτήρησης.

Ο υποκλάδος K του ιού της γρίπης A (H3N2) κυκλοφορεί παγκοσμίως και έχει ανιχνευτεί και στη χώρα μας. Σύμφωνα με εκτίμηση κινδύνου που εκδόθηκε από το ECDC στις 20 Νοεμβρίου 2025, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό, σε περίπτωση επικράτησης του υποκλάδου Κ του Α(Η3) στη φετινή περίοδο επιτήρησης, θεωρείται μέτριος, ενώ θεωρείται υψηλός για τον πληθυσμό που ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου (άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, άτομα με υποκείμενα νοσήματα και άλλες χρόνιες παθήσεις, έγκυες γυναίκες, ανοσοκατασταλμένα άτομα, άτομα που διαβιούν σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας κλπ).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και εν όψει της εορταστικής περιόδου, ο ΕΟΔΥ συστήνει:

Εμβολιασμό κατά της γρίπης, χωρίς καθυστέρηση, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καθώς παρέχει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου από γρίπη.

Άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές της γρίπης, επί εμφάνισης συμβατής συμπτωματολογίας, με ή χωρίς θετική διαγνωστική δοκιμασία. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντι-ιϊκής αγωγής.

Εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή επαφής των χεριών με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη βήχα και φτερνίσματος), καλό αερισμό των χώρων, παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

Ο ΕΟΔΥ παραμένει σε εγρήγορση και παρακολουθεί στενά τα επιδημιολογικά και ιολογικά δεδομένα. Η δραστηριότητα της γρίπης αποτυπώνεται σε εβδομαδιαίες εκθέσεις του ΕΟΔΥ (εβδομαδιαίες εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων), οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του.

Επίσης, μιλώντας στο Action24, για την υπεργρίπη η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου είπε ότι «πρόκειται για μια παραλλαγή της γρίπης Α που γνωρίζουμε, η οποία αυτό το υποστέλεχος μπορεί και έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Αυτό σημαίνει ότι την ίδια στιγμή πολύς περισσότερος κόσμος πλήττεται, ευτυχώς όμως δεν δει ακόμη σοβαρότερη νόσηση. Τα στοιχεία αυτά τα βλέπουμε τόσο στην Ευρώπη, όσο και γενικά στο βόρειο ημισφαίριο, παράδειγμα στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία, όπου φαίνεται ότι πιέζεται το σύστημα υγείας με περισσότερους νοσηλευόμενους, συγκεκριμένα άτομα, ανοσοκατεσταλμένα, ηλικιωμένοι».

Η κυρία Ψαλτοπούλου υπογραμμίζει ότι η χρήση μάσκας από ευπαθείς ομάδες αποτελεί μέτρο προστασίας, ενώ και ο εμβολιασμός για την γρίπη είναι σημαντικός για την ελαχιστοποίηση την πιθανότητα για σοβαρή νόσηση.

