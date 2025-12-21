Γέννημα-θρέμμα της εφημερίδας και με πολλά «ένσημα» στην πραγματική δημοσιογραφία.

Ο δημοσιογράφος Λάμπρος Τσουκνίδας αναλαμβάνει νέος διευθυντής της εφημερίδας «Η Αυγή» μετά την παραίτηση του Σπύρου Σουρμελίδη.

Η συμφωνία μαζί του είχε επιτευχθεί εδώ και κάποιες ημέρες, αλλά ο ίδιος είχε προειδοποιήσει ότι αν διαρρεύσει δεν θα αποδεχθεί τη θέση.

Γέννημα-θρέμμα της εφημερίδας και με πολλά «ένσημα» στην πραγματική δημοσιογραφία ο Λάμπρος Τσουκνίδας έχει μπροστά του μεγάλες προκλήσεις: Να πετύχει την οικονομική βιωσιμότητα της ιστορικής εφημερίδας και του ευρύτερου οργανισμού, να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους οι εργαζόμενοι και να υπάρχει κανονικότητα στη μισθοδοσία, αλλά και κάτι ακόμα: Να δώσει στην εφημερίδα τη χαμένη αίγλη της σε μια εποχή πολύ δύσκολη για την αριστερά, τη δημοσιογραφία και την ποιότητα, μαζί με την προσαρμογή στη νέα εποχή.

Το στοίχημα είναι μεγάλο, αλλά ο Λάμπρος Τσουκνίδας μπορεί να το πετύχει.

