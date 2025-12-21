Κομβικής σημασίας το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό αναφορικά με τους στόχους των δύο ομάδων.

Με τρία παιχνίδια συνεχίζεται σήμερα (21/12) η 15η αγωνιστική της Super League, η οποία είναι η τελευταία για το 2025. Η αναμέτρηση που δεσπόζει είναι, ξεκάθαρα, το ντέρμπι στην Τούμπα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό ενώ η ΑΕΚ έχει εντός έδρας υποχρεώσεις.

Κομβικής σημασίας το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό αναφορικά με τους στόχους των δύο ομάδων.

Για τους «ασπρόμαυρους», η ήττα στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο (2-0) τους έριξε στην τρίτη θέση και στο -3 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό κι ενώ Γενάρης και Φλεβάρης προβλέπονται «καυτοί» με... βαρβάτες υποχρεώσεις σε Πρωτάθλημα, Κύπελλο και UEFA Europa League.

Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τους «πράσινους» που, ακόμη, προσπαθούν να μπουν στην πρώτη τετράδα. Η νίκη επί του Βόλου (2-1) ήταν προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά χρειάζεται κι άλλες τέτοιες η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.

Η σέντρα θα προβληθεί από το NS PRIME και είναι προγραμματισμένη για τις 19.30.

