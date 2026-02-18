Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, διορισμένοι από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. διερωτώνται πώς ήταν δυνατόν να διαπράττονται τέτοια εγκλήματα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εκατομμύρια αρχεία που σχετίζονται με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας «παγκόσμιας εγκληματικής επιχείρησης» που διέπραξε πράξεις που περνούν το νομικό κατώφλι των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας - δηλώνει πάνελ ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που διορίστηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Οι εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι τα εγκλήματα που περιγράφονται σε έγγραφα που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης διαπράχθηκαν σε ένα πλαίσιο υπεροψίας, ρατσισμού, διαφθοράς και ακραίου μισογυνισμού.

Τα εγκλήματα αυτά, είπαν, δείχνουν εμπορευματοποίηση και απανθρωποποίηση γυναικών και κοριτσιών.

«Η έκταση, η φύση, ο συστηματικός χαρακτήρας και η διακρατική εμβέλεια αυτών των θηριωδιών κατά γυναικών και κοριτσιών είναι τόσο σοβαρά, που αρκετές ενδέχεται εύλογα να μπορούν να χαρακτηριστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Οι εμπειρογνώμονες τόνισαν ότι οι καταγγελίες που περιέχονται στα αρχεία απαιτούν ανεξάρτητη, πλήρη και αμερόληπτη έρευνα, ενώ πρόσθεσαν ότι πρέπει να διερευνηθεί πώς ήταν δυνατόν να διαπράττονται τέτοια εγκλήματα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασαν επίσης ανησυχίες αναφορικά με «απροθυμία συμμόρφωσης» και «σοβαρές παραλείψεις» που αποκάλυψαν ευαίσθητες πληροφορίες θυμάτων.

Περισσότερα από 1.200 θύματα έχουν ταυτοποιηθεί στα έγγραφα που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής, ωστόσο «η απροθυμία πλήρους δημοσιοποίησης των πληροφοριών ή διεύρυνσης των ερευνών έχει αφήσει πολλούς επιζώντες να αισθάνονται ότι επανατραυματίζονται και υπόκεινται αυτό που περιγράφουν ως "θεσμική χειραγώγηση"», ανέφεραν οι εμπειρογνώμονες.

Σημειώνεται πως η δημοσιοποίηση των αρχείων Επστάιν αποκάλυψε επίσης τους δεσμούς του διαβόητου χρηματιστή με πολλούς εξέχοντες ανθρώπους από τον χώρο της πολιτικής, των χρηματοοικονομικών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων - τόσο πριν όσο και μετά την παραδοχή της ενοχής του το 2008 για κατηγορίες πορνείας, συμπεριλαμβανομένης της προσέλκυσης ανήλικου κοριτσιού.

Πηγή: Guardian