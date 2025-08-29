Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Σελένα Γκόμεζ: Η δημοσίευσή της από το bachelorette στο Μεξικό

Σελένα Γκόμεζ: Η δημοσίευσή της από το bachelorette στο Μεξικό Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP
Πλησιάζει η ώρα όπου η Σελένα Γκόμεζ θα ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον αρραβωνιαστικό της, Μπένι Μπλάνκο.

Η διάσημη και άκρως γοητευτική, νεαρή τραγουδίστρια Σελένα Γκόμεζ, φαίνεται πως γιορτάζει τις τελευταίες ημέρες πριν από τον γάμο της με τον – έως τώρα- αρραβωνιαστικό της τον Μπένι Μπλάνκο.

Το ζευγάρι, όπως έχει γίνει γνωστό, αρραβωνιάστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ η σταρ βρέθηκε μαζί με τις φίλες της στο Μεξικό για να γιορτάσουν το επικείμενο γεγονός. Η Σελένα Γκόμεζ λοιπόν, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, «άφησε» τους θαυμαστές της, να πάρουν μια μικρή γεύση από το bachelorette πάρτι της, για το οποίο ταξίδεψε με την παρέα της μέχρι το Μεξικό.

Η 33χρονη τραγουδίστρια, το βράδυ της Πέμπτης, 28 Αυγούστου, δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από το εργένικο πάρτι, στα οποία απεικονίζεται τόσο η ίδια – όσο και η παρέα της. Η Σελένα Γκόμεζ ήταν – κατά κύριο λόγο- ντυμένη στα λευκά, ενώ σε μερικές φωτογραφίες, φαίνεται και το πέπλο της, στο οποίο έχει τοποθετηθεί η φράση «bride to be». Ο χώρος τους δωματίου, φαίνεται να είναι στολισμένος με μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς, ενώ πάνω από το κρεβάτι έχει σχηματιστεί η λέξη «bride».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Jessie J: Αναβλήθηκε η περιοδεία της - Θα υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού

Jessie J: Αναβλήθηκε η περιοδεία της - Θα υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού

Life
Φλόιντ Λεβίν: Πέθανε στα 93 του ηθοποιός από το «Baywatch» και «The Hangover»

Φλόιντ Λεβίν: Πέθανε στα 93 του ηθοποιός από το «Baywatch» και «The Hangover»

Life
Τζορτζ Κλούνεϊ: Με μειωμένες εμφανίσεις στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025- Τι συνέβη

Τζορτζ Κλούνεϊ: Με μειωμένες εμφανίσεις στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025- Τι συνέβη

Life

Μάλιστα, ένα από τα βίντεο που συμπλήρωσε το καρουζέλ της δημοσίευσή της, συμπεριελάμβανε εικόνες και στιγμιότυπα από το ταξίδι των γυναικών, με άρωμα Μεξικού.

Η νεαρή σταρ λοιπόν, φαίνεται να απολαμβάνει τις τελευταίες της στιγμές ως εργένισσα πριν φορέσει το νυφικό της φόρεμα.

{https://www.instagram.com/p/DN63zYHD0os/?img_index=1}

Τέλος, η Σελένα Γκόμεζ, είχε ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους, πως ο εκλεκτός της καρδιάς της, της έκανε πρόταση γάμου, ότανοι δύο τους βρισκόντουσαν σε ρομαντικό πικ νικ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Jessie J: Αναβλήθηκε η περιοδεία της - Θα υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού

Jessie J: Αναβλήθηκε η περιοδεία της - Θα υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού

Life
Λάκης Γαβαλάς για GNTM: Η νέα του ανάρτηση

Λάκης Γαβαλάς για GNTM: Η νέα του ανάρτηση

Life
Στέλλα Κονιτοπούλου: «Είχα τρεις αποβολές - Την πρώτη δεν την πήρα σοβαρά»

Στέλλα Κονιτοπούλου: «Είχα τρεις αποβολές - Την πρώτη δεν την πήρα σοβαρά»

Life
Revolut: Παρά την οικονομική επιβάρυνση, οι Έλληνες δεν λένε «όχι» στους γάμους

Revolut: Παρά την οικονομική επιβάρυνση, οι Έλληνες δεν λένε «όχι» στους γάμους

Οικονομία

NETWORK

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

healthstat.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

healthstat.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

healthstat.gr
Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

healthstat.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr