Σελένα Γκόμεζ: Η δημοσίευσή της από το bachelorette στο Μεξικό

Πλησιάζει η ώρα όπου η Σελένα Γκόμεζ θα ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον αρραβωνιαστικό της, Μπένι Μπλάνκο.

Η διάσημη και άκρως γοητευτική, νεαρή τραγουδίστρια Σελένα Γκόμεζ, φαίνεται πως γιορτάζει τις τελευταίες ημέρες πριν από τον γάμο της με τον – έως τώρα- αρραβωνιαστικό της τον Μπένι Μπλάνκο.

Το ζευγάρι, όπως έχει γίνει γνωστό, αρραβωνιάστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ η σταρ βρέθηκε μαζί με τις φίλες της στο Μεξικό για να γιορτάσουν το επικείμενο γεγονός. Η Σελένα Γκόμεζ λοιπόν, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, «άφησε» τους θαυμαστές της, να πάρουν μια μικρή γεύση από το bachelorette πάρτι της, για το οποίο ταξίδεψε με την παρέα της μέχρι το Μεξικό.

Η 33χρονη τραγουδίστρια, το βράδυ της Πέμπτης, 28 Αυγούστου, δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από το εργένικο πάρτι, στα οποία απεικονίζεται τόσο η ίδια – όσο και η παρέα της. Η Σελένα Γκόμεζ ήταν – κατά κύριο λόγο- ντυμένη στα λευκά, ενώ σε μερικές φωτογραφίες, φαίνεται και το πέπλο της, στο οποίο έχει τοποθετηθεί η φράση «bride to be». Ο χώρος τους δωματίου, φαίνεται να είναι στολισμένος με μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς, ενώ πάνω από το κρεβάτι έχει σχηματιστεί η λέξη «bride».

Μάλιστα, ένα από τα βίντεο που συμπλήρωσε το καρουζέλ της δημοσίευσή της, συμπεριελάμβανε εικόνες και στιγμιότυπα από το ταξίδι των γυναικών, με άρωμα Μεξικού.

Η νεαρή σταρ λοιπόν, φαίνεται να απολαμβάνει τις τελευταίες της στιγμές ως εργένισσα πριν φορέσει το νυφικό της φόρεμα.

{https://www.instagram.com/p/DN63zYHD0os/?img_index=1}

Τέλος, η Σελένα Γκόμεζ, είχε ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους, πως ο εκλεκτός της καρδιάς της, της έκανε πρόταση γάμου, ότανοι δύο τους βρισκόντουσαν σε ρομαντικό πικ νικ.