Τζορτζ Κλούνεϊ: Με μειωμένες εμφανίσεις στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025- Τι συνέβη

Τζορτζ Κλούνεϊ: Με μειωμένες εμφανίσεις στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025- Τι συνέβη Φωτογραφία: Scott A Garfitt/Invision/AP
Μια αδιαθεσία, ήταν αρκετή να μειώσει τις εμφανίσεις του Τζορτζ Κλούνεϊ στο Φεστιβάλ της Βενετίας 2025.

Το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ξεκίνησε χθες, Τετάρτη 27 Αυγούστου, και θα ολοκληρωθεί σε 11 ημέρες, στις 6 Σεπτεμβρίου. Όπως κάθε χρόνο, η διοργάνωση φιλοξενείται στο Λίντο της Βενετίας. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έδωσε φέτος το «παρών» στο Φεστιβάλ, ωστόσο όλα δείχνουν πως περιόρισε τις εμφανίσεις του — καθώς και την παραμονή του στην πρεμιέρα του «Jay Kelly» — λόγω μιας ξαφνικής αδιαθεσίας.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η ταινία του συμμετείχε και στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και στο Hollywood Reporter, ο αστέρας του Χόλιγουντ την Τετάρτης, την ημέρα έναρξης του Φεστιβάλ, αναγκάστηκε να διαμορφώσει το πρόγραμμά του, λόγω της αδιαθεσίας, με τους συνεργάτες του, να τον συμβουλεύουν να ξεκουραστεί, ενόψει μιας «γεμάτης» ημέρας που τον περίμενε σήμερα, Πέμπτη.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, λοιπόν, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, διέκοψε μια από τις προγραμματισμένες συνεντεύξεις Τύπου, για την ταινία του «Jay Kelly», ενώ δεν παραβρέθηκε στο δείπνο που είχε οργανωθεί με την ομάδα και τους συντελεστές της ταινίας.

Στο σήμερα, Πέμπτη, ο ίδιος, αναμένεται να δώσει την επίσημη συνέντευξη Τύπου, το απόγευμα -ενώ το βράδυ, επρόκειτο να ακολουθήσει η αναμενόμενη παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας, στη Sala Grande.

Να σημειωθεί, πως όλα δείχνουν πως δεν επρόκειτο για κάτι σοβαρό, ωστόσο προληπτικά ακύρωσε ορισμένες από τις υποχρεώσεις του με σκοπό να επανέλθει πλήρως για τα πιο σημαντικά γεγονότα του φεστιβάλ και για την προβολή της ταινίας του.

Τέλος, η ταινία, «Jay Kelly» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη στις 5 Δεκεμβρίου, όπου οι θεατές θα απολαύσουν τον Τζορτζ Κλούνεϊ εν δράση, στο ρόλο ενός επιτυχημένου μάνατζερ.

