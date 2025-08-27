Games
Η υπέροχη απάντηση του Ντένζελ Ουάσινγκτον στον Σπάικ Λι - «Δεν βλέπω πια ταινίες, τις έχω βαρεθεί» (Bίντεο)

Η υπέροχη απάντηση του Ντένζελ Ουάσινγκτον στον Σπάικ Λι - «Δεν βλέπω πια ταινίες, τις έχω βαρεθεί» (Bίντεο) Φωτογραφία: AP/ Chris Pizzello
Όταν είσαι ο Ντένζελ Ουάσινγτον- ναι- μπορεί αν πεις ακόμα και αυτό.

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον ομολόγησε ότι δεν παρακολουθεί πια ταινίες, γιατί τις έχει «βαρεθεί».

Η δήλωσή άφησε άφωνους τους A$AP Rocky και τον σπουδαίο σκηνοθέτη - και συχνό συνεργάτη του- Σπάικ Λι. .

Ο Ουάσινγκτον θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς του, με πρώτη εμφάνιση το 1981 στην κωμωδία Carbon Copy. Έκτοτε έχει γράψει χιλιόμετρα σε οθόνη και σανίδι με το κοινό και τους κριτικούς να τον λατρεύουν στο Malcolm X, το Φιλαδέλφεια, το Inside Man και το Training Day.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο GQ, ωστόσο, για την προώθηση της νέας ταινίας του, Highest 2 Lowest, ομολόγησε ότι δεν παρακολουθεί πια ταινίες. «Δεν βλέπω ταινίες, φίλε. Πραγματικά δεν βλέπω», είπε. «Απλώς είμαι ειλικρινής μαζί σας! Δεν βλέπω ταινίες! Δεν πηγαίνω σινεμά. Δεν τις παρακολουθώ». Ο συμπρωταγωνιστής του A$AP Rocky τον ρώτησε αν είναι επειδή παίζει σε αυτές και ο μοναδικός Ντένζελ Ουάσινγτον απάντησε αποστομωτικά: «Πιθανώς. Έχω βαρεθώ από τις ταινίες. Ναι».

Γρήγορα στην κουβέντα μπήκε και ο Σπάικ Λι, ο οποίος τον ρώτησε πόσες ταινίες έχει κάνει. «Πάρα πολλές», απάντησε ο Ουάσινγκτον, «Νομίζω 50!». Στο IMDb αναφέρει 53 ταινίες του.

{https://www.instagram.com/p/DN3fb4d2Nka/}

