Νέα περιπέτεια με την υγεία του. Η ανάρτηση στα social.

Μια νέα περιπέτεια με την υγεία του φαίνεται ότι περνά ο ηθοποιός Στηβ Ντούζος.

Ο Στηβ Ντούζος είχε περάσει και τα περσινά Χριστούγεννα στο νοσοκομείο.

«Μπήκα μέσα, έπαθα μια ίωση, μετά έπαθα covid και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά έμεινα στο νοσοκομείο. Δεν επιβάρυνε αυτό τη γενικότερη κατάστασή μου. Είμαι ροκ, δε μασάω. Κανονικά τη ζωούλα μου», είχε πει σε εκπομπή.

Σχετικά με τη μάχη του με τον καρκίνο είχε πει: «Το πάλεψα και είμαι μια χαρά τώρα. Δόξα τω Θεώ. Κάνω τις θεραπείες μου, παίρνω τα φάρμακα μου, νορμάλ όλα και μια χαρά. Δεν μου στερεί τίποτα, ούτε τις βόλτες μου ούτε την μηχανή μου, ούτε την οικογένεια μου. Έχω μια καλή διάθεση, το αντιμετωπίζω κανονικά και δεν με κρατάει πίσω σε τίποτα. Δεν κακομοιριάζω δηλαδή, κατάλαβες… Πρέπει να το πολεμάς».

Ο ηθοποιός που αγαπήθηκε μέσα από τον ρόλο του «Μπίλια» στις ταινίες «Ρόδα, τσάντα, και κοπάνα», όπως αποκάλυψε μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πέρασε τα Χριστούγεννα μέσα στο νοσοκομείο και φέτος.

«Το καλύτερο φάρμακο. Ο μεγαλύτερος πλούτος είναι η οικογένεια. Familia I lov’ya lots!! Είσαστε το οξυγόνο μου» έγραψε στην ανάρτησή του μέσα από το νοσοκομείο ο Στηβ Ντούζος.