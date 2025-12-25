Η ηθοποιός τόνισε πως προσέχει πάντα την εμφάνισή της.

Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ είναι από τις γυναίκες που φροντίζουν να είναι πάντα περιποιημένες και να προσέχουν την εμφάνισή τους στη λεπτομέρεια.

Όπως αποκάλυψε μάλιστα σε δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, δεν πάει ούτε τα σκουπίδια να πετάξει χωρίς κραγιόν.

«Προσέχω πάντα την εμφάνισή μου. Το λέω και σε συναδέλφους, ότι αλλάζει η καθημερινότητα με το που αλλάζεις τα ρούχα, φτιάχνεις τα μαλλιά σου. Από μικρή ήμουν έτσι. Στη λαϊκή; Με κραγιόν. Σκουπίδια; Με κραγιόν. Και επειδή ζω στο κέντρο, τα τελευταία χρόνια έτσι όπως έχει γίνει που έχει και ένα wine bar δίπλα στους κάδους, αντιλαμβάνεστε ότι φοράω και τιάρα καμιά φορά» είπε.

Ακόμη, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ αποκάλυψε και τι είναι αυτό που προσέχει στους άντρες λέγοντας, «Στον άντρα προσέχω τα παπούτσια, κοιτάω την κάλτσα, το πουκάμισο που μου το αφήνετε απ’ έξω και πρέπει να είναι από μέσα. Μου αρέσει πολύ ο άλλος να είναι περιποιημένος».