Έγκυος ξανά η Κουρνίκοβα, πατέρας για 4η φορά ο Ενρίκε Ιγκλέσιας

ΟΙ δυο τους κρατάνε χαμηλό προφίλ.

Άννα Κουρνίκοβα ετοιμάζεται να καλωσορίσει στον κόσμο το τέταρτο παιδί της. Η πρώην σταρ του τένις βρίσκεται στα μισά της εγκυμοσύνης και τα πράγματα προχωρούν καλά,σύμφωνα με το ισπανικό μέσο ενημέρωσης Hola.

Η 44χρονη Κουρνίκοβα έχει ήδη τρία παιδιά με τον μακροχρόνιο σύντροφό της Ενρίκε Ιγκλέσιας, με τον οποίο είναι παντρεμένη από το 2001.Το ζευγάρι έχει μεγαλύτερα δίδυμα, τη Λούσι και τον Νίκολας, και οι δύο 7 ετών, και τη μικρότερη Μαίρη, 5 ετών.

Η Κουρνίκοβα, όπως αναφέρει η NYP, αποσύρθηκε από το τένις το 2003 και τα τελευταία χρόνια έχει διατηρήσει χαμηλό προφίλ, αφότου αποχώρησε από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Κουρνίκοβα αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμών κατά τη διάρκεια της καριέρας της, γεγονός που οδήγησε ορισμένους θαυμαστές να ανησυχούν για την υγεία της.

Είχε φωτογραφηθεί με τα παιδιά της στο Μαϊάμι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενώ τα πήγαινε σε πολεμικές τέχνες, κάτι που φάνηκε να καθησυχάζει κάποιες ανησυχίες για την υγεία της, αφού εθεάθη να φοράει ορθοπεδική μπότα νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Έπαιξε τον τελευταίο της αγώνα επαγγελματικού τένις τον Μάρτιο του 2003 σε ηλικία 21 ετών.

Ο Ιγκλέσιας ζει στο Μαϊάμι από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και η Κουρνίκοβα τον ακολούθησε εκεί αφότου το ζευγάρι τα κατάφερε.

Οι δυο τους είναι μαζί από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά παρέμενε πάντα ένα μυστήριο αν περπάτησαν ποτέ στον διάδρομο του γάμου. Ο τραγουδιστής είχε αναφερθεί στην Κουρνίκοβα ως σύζυγό του στο παρελθόν, αλλά σε μια συνέντευξη του 2012, είπε ότι αυτό είχε σκοπό να είναι «γλυκό στη στιγμή», σύμφωνα με την Daily Mail.