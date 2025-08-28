Games
Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Άνοιξε πρόωρα η χρονοκάψουλά της - Τι περιείχε

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Άνοιξε πρόωρα η χρονοκάψουλά της - Τι περιείχε Φωτογραφία: Herman Knippertz / AP
Η χρονοκάψουλα της Πριγκίπισσα Νταϊάνα, που είχε τοποθετηθεί στο Νοσοκομείο του Great Ormond Street το 1991, άνοιξε πρόωρο αποκαλύπτοντας το περιεχόμενό του.

Είναι γνωστό πως η Πριγκίπισσα Νταϊάνα, είχε ξεχωρίσει και αγαπηθεί από τον κόσμο, ιδιαίτερα λόγω της προσοχής που έδειχνε σε καίρια κοινωνικά- και όχι μόνο- ζητήματα της εποχής. Ήταν ιδιαίτερη προσιτή προς τον κόσμο, διατηρώντας την φυσική της κομψότητα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει γνωστό, η επονομαζόμενη χρονοκάψουλά της, σηματοδοτούσε το θεμέλιο λίθο στο σημείο του νοσοκομείου Great Ormond Street, το 1991, όπου η Νταϊάνα είχε αναλάβει και καθήκοντα προέδρου, ήδη από το 1989.

Η κάψουλα λοιπόν, όπως αναφέρει και το euronews, είχε προγραμματιστεί να ανοίξει ύστερα από «εκατοντάδες χρόνια», ωστόσο η απόφαση αυτή αναστράφηκε με σκοπό να δοθεί το «πράσινο φως» για την ανέγερση ενός νέου κέντρου για παιδιά που νοσούν από καρκίνο.

Η υπέροχη απάντηση του Ντένζελ Ουάσινγκτον στον Σπάικ Λι - «Δεν βλέπω πια ταινίες, τις έχω βαρεθεί» (Bίντεο)

Η υπέροχη απάντηση του Ντένζελ Ουάσινγκτον στον Σπάικ Λι - «Δεν βλέπω πια ταινίες, τις έχω βαρεθεί» (Bίντεο)

Μεξικό: Το viral πάρτι γενεθλίων 15χρονης

Μεξικό: Το viral πάρτι γενεθλίων 15χρονης

Μέγκαν Μαρκλ: Αποκαλύπτει πότε κατάλαβε ότι ήταν ερωτευμένη με τον Χάρι και ποιος είπε πρώτος «σ’ αγαπώ»

Μέγκαν Μαρκλ: Αποκαλύπτει πότε κατάλαβε ότι ήταν ερωτευμένη με τον Χάρι και ποιος είπε πρώτος «σ’ αγαπώ»

Ειδικότερα, η Νταϊάνα το 1991, συμμετείχε σε μια συμβολική τελετή κατά την οποία τοποθετήθηκε η χρονοκάψουλα με το εμβληματικό περίβλημα από μόλυβδο στα θεμέλια του νέου κτηρίου στο ήδη υπάρχον νοσοκομείο.

Η Πριγκίπισσα τότε, μαζί με δύο παιδιά έναν 11χρονο και μια 9χρονη, τοποθέτησαν ορισμένα αντικείμενα στο κουτί. Τα παιδιά μάλιστα είχαν επιλεχθεί μέσω διαγωνισμού που είχε διεξαχθεί.

Το περιεχόμενο της χρονοκάψουλας της Πριγκίπισσας Νταϊάνα

Σύμφωνα λοιπόν, με τα όσα ήρθαν στο φως, το περιεχόμενο του κουτιού, είναι μια αναδρομή στις αρχές τις δεκαετίας του 1990 και περιλμβάνει μια τηλεόραση τσέπης Casio, ένα CD με το άλμπουμ «Rhythm of Love» της Kylie Minogue, μια ηλιακή αριθμομηχανή, μια συλλογή βρετανικών νομισμάτων και ένα αντίτυπο της εφημερίδας Times από την ημερομηνία ταφής της κάψουλας.

{https://x.com/Independent/status/1960634619620888923}

Μάλιστα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πολλά από τα αντικείμενα της χρονοκάψουλας, έχουν υποστεί φθορές λόγω των ετών, του νερού και τις υγρασίας, ωστόσο ως επί το πλείστον έχουν διατηρηθεί σε καλή κατάσταση.

Η Νταϊάνα, μέχρι και το θάνατό της, στις 31 Αυγούστου του 1997, διετέλεσε καθήκοντα προέδρου στο νοσοκομείο, ενώ τακτικά επισκεπτόταν στο χώρο και τα παιδιά που νοσηλεύονταν.

