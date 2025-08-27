Μεξικό: Το viral πάρτι γενεθλίων 15χρονης

Πώς τα μοναχικά γενέθλια της 15χρονης από το Μεξικό- μετατράπηκαν σε ένα ολονύχτιο πάρτι για όλους.

Η Ισέλα Ανανί Σαντιάγο Μοράλες, η 15χρονη από το Μεξικό, φαίνεται πως έζησε μια μοναδική εμπειρία την ημέρα της ενηλικίωσής της, καθώς η πρόσκληση για το πάρτι γενεθλίων της έγινε viral και συγκέντρωσε χιλιάδες καλεσμένους.

Αφορμή για τη συγκεκριμένη γιορτή στάθηκαν τα 15α γενέθλια του κοριτσιού, τα οποία στη Λατινική Αμερική σηματοδοτούν την ενηλικίωση. Όπως αναφέρεται στο «10 PHILADELPHIA», η Ισέλα πέρασε την ημέρα αυτή μοναχικά, καθώς ορισμένοι από τους καλεσμένους της δεν έδωσαν το παρόν.

Σε δεύτερο χρόνο, λοιπόν, οι γονείς της απηύθυναν ανοιχτή πρόσκληση μέσω των social media, αφού – όπως λέγεται – είχε περισσέψει φαγητό για περίπου 40 άτομα.

Πώς εξελίχθηκε το viral πάρτι γενεθλίων της 15χρονης στο Μεξικό

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Λατινική Αμερική, η μέρα της ενηλικίωσης συνοδεύεται από μια μεγάλη γιορτή και οι γονείς της Ισέλα, δεν ήθελαν να κρατήσει μια –όχι και τόσο φανταχτερή ανάμνηση.

Η διαδικτυακή πρόσκληση, η προσφορά ενός ντόπιου φωτογράφου για δωρεάν φωτογράφιση, καθώς και η δέσμευση του DJ Jerónimo Rosales να αναλάβει τη μουσική, στάθηκαν αρκετά για να μετατραπεί η μέρα σε μια γιορτή με χιλιάδες καλεσμένους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η –ενήλικη πλέον– Ισέλα έφτασε στη γιορτή φορώντας ένα ροζ, σχεδόν πριγκιπικό φόρεμα, μέσα σε ένα αυτοκίνητο εποχής.

Η γιορτή έλαβε χώρα σε στάδιο και φαίνεται πως συγκέντρωσε περίπου 2.000 άτομα, που χόρεψαν και διασκέδασαν όλο το βράδυ, μέχρι και την επόμενη ημέρα το πρωί.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως Ισέλα Ανανί Σαντιάγο Μοράλες ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να δωρίσουν παιχνίδια για ευάλωτα παιδιά αντί να φέρουν δώρα στην ίδια, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση της χορήγησε υποτροφία για τις σπουδές της και ένα από τα δώρα της, ήταν ένα οικόπεδο 90 τετραγωνικών μέτρων στην Άξτλα.