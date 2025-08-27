Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Μεξικό: Το viral πάρτι γενεθλίων 15χρονης

Μεξικό: Το viral πάρτι γενεθλίων 15χρονης Φωτογραφία: Φωτογραφία: Glomex/ ANT1
Πώς τα μοναχικά γενέθλια της 15χρονης από το Μεξικό- μετατράπηκαν σε ένα ολονύχτιο πάρτι για όλους.

Η Ισέλα Ανανί Σαντιάγο Μοράλες, η 15χρονη από το Μεξικό, φαίνεται πως έζησε μια μοναδική εμπειρία την ημέρα της ενηλικίωσής της, καθώς η πρόσκληση για το πάρτι γενεθλίων της έγινε viral και συγκέντρωσε χιλιάδες καλεσμένους.

Αφορμή για τη συγκεκριμένη γιορτή στάθηκαν τα 15α γενέθλια του κοριτσιού, τα οποία στη Λατινική Αμερική σηματοδοτούν την ενηλικίωση. Όπως αναφέρεται στο «10 PHILADELPHIA», η Ισέλα πέρασε την ημέρα αυτή μοναχικά, καθώς ορισμένοι από τους καλεσμένους της δεν έδωσαν το παρόν.

Σε δεύτερο χρόνο, λοιπόν, οι γονείς της απηύθυναν ανοιχτή πρόσκληση μέσω των social media, αφού – όπως λέγεται – είχε περισσέψει φαγητό για περίπου 40 άτομα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαντόνα: Τα «παρασκήνια» από το πάρτι για τα 13α γενέθλια των διδύμων

Μαντόνα: Τα «παρασκήνια» από το πάρτι για τα 13α γενέθλια των διδύμων

Life
Φοίβος: Η άγνωστη ιστορία- έμπνευση πίσω από το τραγούδι «Τύχη»

Φοίβος: Η άγνωστη ιστορία- έμπνευση πίσω από το τραγούδι «Τύχη»

Life
Παντρεύεται η Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι

Παντρεύεται η Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι

Life

Πώς εξελίχθηκε το viral πάρτι γενεθλίων της 15χρονης στο Μεξικό

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Λατινική Αμερική, η μέρα της ενηλικίωσης συνοδεύεται από μια μεγάλη γιορτή και οι γονείς της Ισέλα, δεν ήθελαν να κρατήσει μια –όχι και τόσο φανταχτερή ανάμνηση.

Η διαδικτυακή πρόσκληση, η προσφορά ενός ντόπιου φωτογράφου για δωρεάν φωτογράφιση, καθώς και η δέσμευση του DJ Jerónimo Rosales να αναλάβει τη μουσική, στάθηκαν αρκετά για να μετατραπεί η μέρα σε μια γιορτή με χιλιάδες καλεσμένους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η –ενήλικη πλέον– Ισέλα έφτασε στη γιορτή φορώντας ένα ροζ, σχεδόν πριγκιπικό φόρεμα, μέσα σε ένα αυτοκίνητο εποχής.

Η γιορτή έλαβε χώρα σε στάδιο και φαίνεται πως συγκέντρωσε περίπου 2.000 άτομα, που χόρεψαν και διασκέδασαν όλο το βράδυ, μέχρι και την επόμενη ημέρα το πρωί.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως Ισέλα Ανανί Σαντιάγο Μοράλες ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να δωρίσουν παιχνίδια για ευάλωτα παιδιά αντί να φέρουν δώρα στην ίδια, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση της χορήγησε υποτροφία για τις σπουδές της και ένα από τα δώρα της, ήταν ένα οικόπεδο 90 τετραγωνικών μέτρων στην Άξτλα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Τα 6 σημάδια ότι η ισορροπία στο έντερό σας έχει διαταραχθεί

Τα 6 σημάδια ότι η ισορροπία στο έντερό σας έχει διαταραχθεί

Υψηλή χοληστερόλη: 7 Κίνδυνοι που απειλούν την καρδιά σας

Υψηλή χοληστερόλη: 7 Κίνδυνοι που απειλούν την καρδιά σας

Μελέτη: Τοξικές ουσίες σε ελληνικά αυγά – Τι να προσέχετε

Μελέτη: Τοξικές ουσίες σε ελληνικά αυγά – Τι να προσέχετε

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Σχετικά Άρθρα

Μαντόνα: Τα «παρασκήνια» από το πάρτι για τα 13α γενέθλια των διδύμων

Μαντόνα: Τα «παρασκήνια» από το πάρτι για τα 13α γενέθλια των διδύμων

Life
Ο «ήρωας της μπουγάδας»: Ταχυδρόμος μάζεψε τα ρούχα γυναίκας που έλειπε, επειδή έβρεχε (Βίντεο)

Ο «ήρωας της μπουγάδας»: Ταχυδρόμος μάζεψε τα ρούχα γυναίκας που έλειπε, επειδή έβρεχε (Βίντεο)

Life
Έρευνα: TikTok και Instagram στοχοποιούν εφήβους με αναρτήσεις για αυτοκτονία και αυτοτραυματισμό

Έρευνα: TikTok και Instagram στοχοποιούν εφήβους με αναρτήσεις για αυτοκτονία και αυτοτραυματισμό

Τεχνολογία
Τι είναι η πρόκληση για περπάτημα «6-6-6» που έγινε viral

Τι είναι η πρόκληση για περπάτημα «6-6-6» που έγινε viral

Υγεία

NETWORK

Γιατρός οπλίτης αναλαμβάνει καθήκοντα στο Περιφερειακό Ιατρείο της Ψερίμου

Γιατρός οπλίτης αναλαμβάνει καθήκοντα στο Περιφερειακό Ιατρείο της Ψερίμου

healthstat.gr
Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

ienergeia.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Μελέτη: Τοξικές ουσίες σε ελληνικά αυγά – Τι να προσέχετε

Μελέτη: Τοξικές ουσίες σε ελληνικά αυγά – Τι να προσέχετε

healthstat.gr
ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ienergeia.gr
Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

healthstat.gr
Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

ienergeia.gr
Σοβαρές οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πτώσεις ανελκυστήρων στα δημόσια νοσοκομεία

Σοβαρές οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πτώσεις ανελκυστήρων στα δημόσια νοσοκομεία

healthstat.gr