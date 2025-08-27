Μαντόνα: Τα «παρασκήνια» από το πάρτι για τα 13α γενέθλια των διδύμων

Η Μαντόνα, έχει αποδείξει πως ξέρει να κερδίζει το ενδιαφέρον των θαυμαστών της. Οργάνωσε το απόλυτο πάρτι γενεθλίων για τα 13α γενέθλια των δύο κορών της.

Η βασίλισσα της ποπ μουσικής σκηνής, Μαντόνα, έχει αποδείξει και στο παρελθόν, πως ξέρει να περνάει καλά, να διασκεδάζει, να ξεχωρίζει και να κερδίζει τα βλέμματα και την προσοχή των θαυμαστών της παγκοσμίως.

Έτσι λοιπόν, η ίδια, φαίνεται πως γιόρτασε τα 13α γενέθλια των δίδυμων κορών της, με ένα υπέρλαμπρο και μοναδικό πάρτι, από το οποίο, μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram. Τα κορίτσια η Μαντόνα, τα υιοθέτησε το 2017 και έκτοτε, όπως φαίνεται έχουν γεμίζει οι ζωές όλων τους με αγάπη.

Η δημοσίευση της Μαντόνα για τα 13α γενέθλια των διδύμων

Όπως γίνεται αντιληπτό και από τις φωτογραφίες που η βασίλισσα της ποπ μουσικής, ανήρτησε στα social media, γιόρτασε τα γενέθλια των κοριτσιών της με ένα ξεχωριστό και αξιοζήλευτο πάρτι.

Ουσιαστικά, σε ορισμένα από τα στιγμιότυπα που ανέβασε φαίνεται η ίδια αγκαλιασμένη με τις δύο κόρες της. Σε άλλο σημείο φαίνεται να διασκεδάζουν μέσα σε φουσκωτά παιχνίδια, να απολαμβάνουν το τραμπολίνο, να τραγουδούν και να χορεύουν, ενώ φυσικά από τη δημοσίευση δεν λείπει και η τούρτα γενεθλίων με το labubu.

Το σπίτι, ήταν στολισμένο με μπαλόνια που έγραφαν τα ονόματα των κοριτσιών: «Estere» και «Stella», με τα δύο κορίτσια να δείχνουν άκρως ευτυχισμένα και χαρούμενα.

Στην δημοσίευσή της, δεν παρέλειψε να ευχηθεί στις κόρες της με χιούμορ και αγάπη, γράφοντας στη λεζάντα: «Τα Labubus είναι παντού! Η τούρτα γενεθλίων μου καταβροχθίστηκε και αποφάσισα να την επαναφέρω για το 13ο πάρτι γενεθλίων των δίδυμων κορών μου! Αλλά έπρεπε να τα κερδίσουν. Ο νικητής τα παίρνει όλα! Χρόνια πολλά, Στέλλα και Έστερ, Βασίλισσες της Παρθένου! Τίποτα δεν θα μπορούσε να με προετοιμάσει για τις προσωπικότητές σας, την ενέργειά σας και τις πολύ ισχυρές απόψεις σας».

Να υπενθυμιστεί μάλιστα, πως η ίδια, τα φετινά της γενέθλια επέλεξε να τα γιορτάσει στην Ιταλία.

Η δημοσίευσή της:

{https://www.instagram.com/p/DN1LN8iZM7s/?img_index=1}