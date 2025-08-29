Games
Jessie J: Αναβλήθηκε η περιοδεία της - Θα υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση για τον καρκίνο του μαστού

Vianney Le Caer/Invision/AP Vianney Le Caer/Invision/AP
Η Jessie J έχει μοιραστεί ανοιχτά τις μάχες που έχει δώσει με την υγεία της.

Η Jessie J ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης της περιοδείας, καθώς θα υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση στο πλαίσιο της θεραπείας της για τον καρκίνο του μαστού.

Η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, το πλήρες όνομα της οποίας είναι Jessica Cornish, είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή της μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις αρχές Ιουνίου, καθώς ξεκινούσε τη θεραπεία.

«Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση, όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά πρέπει να γίνει πριν από το τέλος του έτους. Και δυστυχώς αυτό συμπίπτει με την περιοδεία που είχα προγραμματίσει», είπε η Jessie J σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η περιοδεία της σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, που ήταν προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο, θα μεταφερθεί για τον Απρίλιο του 2026. Αντίθετα, οι συναυλίες της στις ΗΠΑ, που θα πραγματοποιούσε τον Νοέμβριο, ακυρώθηκαν.

«Λυπάμαι που συμβαίνει αυτό. Νιώθω απογοητευμένη και λυπημένη...πρέπει να γίνω καλύτερα και πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση που πρέπει να πάρω», συνέχισε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Jessie J έχει μοιραστεί ανοιχτά τις μάχες που έχει δώσει με την υγεία της.

Σε ηλικία μόλις οκτώ ετών, διαγνώστηκε με καρδιοπάθεια, ενώ στα 18 της υπέστη ένα ήπιο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Δύο χρόνια αργότερα αντιμετώπισε την προσωρινή απώλεια της ακοής της.

Παράλληλα, η Jessie J έχει μιλήσει για την επώδυνη εμπειρία της αποβολής που είχε τον Νοέμβριο του 2021.

Τελικά, το 2023, κατάφερε να φέρει στον κόσμο τον γιο της, τον Sky Safir Cornish Colman, κάτι που είχε περιγράψει ως ένα «θαύμα».

Σύμφωνα με τον Guardian, η σταρ έχει κατακτήσει την κορυφή των βρετανικών charts τρεις φορές με τα τραγούδια «Domino», «Price Tag» και «Bang Bang», το τελευταίο σε συνεργασία με την Ariana Grande και τη Nicki Minaj.

Το 2011, κέρδισε τέσσερα Βραβεία Mobo, μεταξύ των οποίων στις κατηγορίες «Καλύτερη Βρετανίδα Καλλιτέχνις» και «Καλύτερο Άλμπουμ» για το «Who You Are». Την ίδια χρονιά, τα Brit Awards την τίμησαν με το βραβείο «Rising Star» (Ανερχόμενο Αστέρι), ενώ η συνεργασία της στο «Bang Bang» της χάρισε μια υποψηφιότητα για Βραβείο Grammy το 2015.

