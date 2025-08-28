Games
Φλόιντ Λεβίν: Πέθανε στα 93 του ηθοποιός από το «Baywatch» και «The Hangover»

Φλόιντ Λεβίν: Πέθανε στα 93 του ηθοποιός από το «Baywatch» και «The Hangover» Φωτογραφία: Φωτογραφία: screenshot
Ο ηθοποιός έφυγε σε ηλικία 93 ετών περιτριγυρισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο ηθοποιός Φλόιντ Λεβίν, που έγινε γνωστός μέσα από τους ρόλους του στο «Baywatch» και τις ταινίες του «The Hangover», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές και την Daily Mail, ο Φλόιν Λεβίν, απεβίωσε την Κυριακή 24 Αυγούστου, ωστόσο η είδηση έγινε γνωστή μέσω μιας σχετικής ανάρτησης που έκανε η νύφη του, Τρέισι Ρόμπινς, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Πέμπτη 27 Αυγούστου. Η Κριζ Τζένερ έσπευσε να σχολιάσει την είδηση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Λυπούμαστε πολύ για την απώλειά σας, Τρέισι και Μπράιαν... στέλνουμε προσευχές για την οικογένεια και πολλή αγάπη».

Η δημοσίευση της Τρέισι, περιελάμβανε μια σειρά από φωτογραφίες του επιτυχημένου ηθοποιού, τόσο από τα νεότερα χρόνια της ζωής του, όσο και μεγαλύτερο. Η ίδια δε, επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή της με μια μακροσκελή και άκρως συγκινητική λεζάντα:

«Ο αγαπημένος μου πεθερός, Floyd Levine, απεβίωσε ειρηνικά χθες στις 24 Αυγούστου, περιτριγυρισμένος από την όμορφη οικογένειά του (και πιθανώς εύχοντας κάποιος να του έφερνε ένα μαρτίνι). Ο καλύτερος πεθερός, παππούς και γενικά αστειευόμενος, ο Φλόιντ λάτρευε τον Φρανκ Σινάτρα, τις κλασικές ταινίες και το να κάνει τους πάντες να γελούν...

Ξεκίνησε ως οδηγός ταξί στη Νέα Υόρκη πριν κυνηγήσει τα όνειρά του για το Χόλιγουντ στην Καλιφόρνια, χτίζοντας μια καταπληκτική καριέρα ως ηθοποιός στην πορεία. Ο Μπράιαν, είναι ουσιαστικά δίδυμος δίδυμός του, και θα βλέπουμε το χαμόγελο του Φλόιντ κάθε φορά που τον κοιτάμε... Θα μου λείψει το χιούμορ του, οι ιστορίες του και οι ανοησίες του, από τις οποίες η Στέλλα έβγαζε πολλά χρήματα!

Στο παντοτινό μου αγόρι από το Μπρούκλιν, Φλόιντ, είθε τα μαρτίνι να είναι κρύα και τα τραγούδια του Σινάτρα να μην τελειώσουν ποτέ! Θα ήθελα να πιστεύω ότι υπάρχει κάστινγκ στον παράδεισο, και ότι εμφανίστηκες νωρίς με το σενάριο στο χέρι... Θα μου λείψει πολύ, αλλά ξέρω ότι κάνει τους αγγέλους να γελούν ήδη και είναι ξανά μαζί με την όμορφη σύζυγό του, Ροσέλ (δώστε της την μεγαλύτερη αγκαλιά από εμάς). Μην ανησυχείς, θα φροντίζω το αγοράκι σου για πάντα.

Σ' αγαπώ παππού. Και ναι... πάντα το έφτανες μέχρι το τέλος».

{https://www.instagram.com/p/DNy7LayZJLp/?utm_source=ig_embed&img_index=1}

Ποιος ήταν ο ηθοποιός Φλόιντ Λεβίν

Με καταγωγή από την Νέα Υόρκη ο Φλόιντ Λεβίν, κατάφερε να ξεχωρίσει για το υποκριτικό του ταλέντο και το χιούμορ που διέθετε, ενώ οι ρόλοι που έφερε εις πέρας, συχνά ήταν κωμικοί.

Πρόκειται για έναν χαρακτηριστικό ηθοποιό, με πολυετή διαδρομή στο χώρο του θεάματος, ενώ οι κυριότερες συμμετοχές του ήταν «The Hangover» και το «Baywatch». Ο ρόλος με τον οποίο «έκλεισε» την καριέρα του, ήταν αυτός στην ταινία «A Thousand Words», στην οποία συμπρωταγωνιστούσε με τον Έντι Μέρφι και την Κέρι Ουάσινγκτον, το 2012.

{https://x.com/DailyMail/status/1961035207156310076}

