Αγωνία για ηθοποιό του «Σασμού»: Νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό» με πρόβλημα υγείας

Αγωνία για ηθοποιό του «Σασμού»: Νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό» με πρόβλημα υγείας
Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό Στάθη Μαντζώρο.

Ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της espresso, η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την αποκατάστασή του.

Στο πλευρό του βρίσκεται η σύζυγός του, Αντωνία, η οποία τον στηρίζει διαρκώς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Η οικογένειά του έχει ζητήσει διακριτικότητα, ενώ η είδηση της περιπέτειας του ηθοποιού έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε φίλους και συνεργάτες.

Ο Στάθης Μαντζώρος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά «Σασμός», όπου υποδύθηκε τον καφετζή. Με την παρουσία του στη μικρή οθόνη και τον χαρακτήρα του έχει κερδίσει την εκτίμηση συναδέλφων και τηλεθεατών.

Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ): Η κυβέρνηση ομολογεί, αλλά δεν ενεργεί – Συνεχίζονται οι διακοπές στο αγροτικό ρεύμα

