Στέλλα Κονιτοπούλου: «Είχα τρεις αποβολές - Την πρώτη δεν την πήρα σοβαρά»

Αναφέρθηκε και στον σύζυγό της.

Η Στέλλα Κονιτοπούλου, διάσημη ερμηνεύτρια του νησιώτικου τραγουδιού, έδωσε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης και αναφέρθηκε στις αποβολές που είχε. «Είχα τρεις αποβολές, μία πριν την κόρη μου και δύο μετά» ανέφερε στο περιοδικό Λοιπόν, ενώ μίλησε και για την Αγγελική της.

Έχεις μιλήσει ανοιχτά για τις αποβολές που είχες. Πώς τις βίωσες και υπάρχει κάποιο μήνυμα για τις γυναίκες που περνούν κάτι αντίστοιχο;

Ναι, είχα τρεις αποβολές, μία πριν την κόρη μου και δύο μετά. Την πρώτη δεν την πήρα πολύ σοβαρά γιατί ήμουν πολύ νέα, είκοσι χρονών, και έλεγα ότι έχω χρόνο μπροστά μου. Το άγχος πάντα με επηρεάζει αρνητικά. Το μήνυμά μου στις γυναίκες είναι ότι ό,τι πρόβλημα και να υπάρχει, ξεπερνιέται, αρκεί να το θέλουμε και να παλέψουμε γι’ αυτό. Χωρίς προσπάθεια, δεν γίνεται τίποτα.

