Life

Αθηνά Οικονομάκου: Στη Μήλο αγκαλιά με τον αγαπημένο της

Αθηνά Οικονομάκου: Στη Μήλο αγκαλιά με τον αγαπημένο της
Για την Αθηνά Οικονομάκου το καλοκαίρι συνεχίζεται αγκαλιά με τον αγαπημένο της!

Όπως όλα δείχνουν η Αθηνά Οικονομάκου, παρέα με τον σύντροφό τους, συνεχίζουν να απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους, αλλάζοντας ακόμη έναν προορισμό για φέτος.

Η ηθοποιός, με τον Μπρούνο Τσερέλα, έχουν μοιραστεί ορισμένα στιγμιότυπα από το ξεχωριστό αυτό καλοκαίρι, μέσω των προσωπικών τους λογαριασμό στο Instagram, ενώ για ακόμη μια φορά, η Αθηνά Οικονομάκου, επιστρέφει για να εντυπωσιάσει με τα τοπία από τη Μήλο και τις φωτογραφίες της με μαγιό.

Στην Μήλο η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα

Όπως λοιπόν έκανε γνωστό η ηθοποιός, μέσω του καρουζέλ με τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η ίδια με τον εκλεκτό της καρδίας της, απολαμβάνουν λίγο καλοκαίρι ακόμη, σε ένα άκρως ρομαντικό νησί, τη Μήλο.

Μερικές φωτογραφίες από όσες ανήρτησε η Αθηνά Οικονομάκου, δείχνουν την ίδια, να απολαμβάνει παρέα με τον Μπρούνο Τσερέλα την ομορφιά του Σαρακήνικου, τις βόλτες με το σκάφος, τα γαλάζια και καθαρά νερά του νησιού, συμπληρώνοντας ακόμη περισσότερες αναμνήσεις με τον εκλεκτό της καρδιάς της.

Την ανάρτησή της, επέλεξε να τη συνοδεύεσει με μια λιτή και άκρως κατανοητή λεζάντα, γράφοντας απλά: «Σαρακήνικο», με λατινικούς χαρακτήρες.

{https://www.instagram.com/p/DN8Vw34jK86/?hl=el&img_index=1}

Όπως λοιπόν γίνεται σαφές, η Αθηνά Οικονομάκου, δεν χορταίνει να απολαμβάνει τη συντροφία του Μπρούνο Τσερέλα, με το ζευγάρι να φαίνεται πιο ερωτευμένο και ευτυχισμένο από ποτέ!

