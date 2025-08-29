Βίκυ Καγιά: Glam & sexy σε βραδινή έξοδο στη Βενετία

Δες τις νέες φωτογραφίες της.

Νέες φωτογραφίες της από τη Βενετία δημοσίευσε η Βίκυ Καγιά το βράδυ της Πέμπτης 28/8. Το μοντέλο - παρουσιάστρια η οποία ταξίδεψε στην Ιταλία με αφορμή το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου που άνοιξε αυλαία την Τετάρτη 27 Αυγούστου δεν έχει σταματήσει να μας εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις της.

Φυσικά, περπάτησε ανάμεσα σε άλλες λαμπερές παρουσίες στο κόκκινο χαλί κατά την τελετή έναρξης και την Πέμπτη ανήρτησε νέες εικόνες της στα social media και συγκεκριμένα από τη βραδινή βόλτα που έκανε στη ρομαντική πόλη. «Η Βενετία τη νύχτα», έγραψε η Βίκυ Καγιά στη λεζάντα.

