Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τρίτης στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, όταν δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν μετωπικά σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Πράγας.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, όταν δύο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά έξω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Πράγας, αφήνοντας πίσω δεκάδες τραυματίες. Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω της πρωινής ώρας αιχμής, περίπου στις 07:00 τοπική ώρα (08:00 ώρα Ελλάδος), επάνω σε μια σιδηροδρομική γέφυρα που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από τις αποβάθρες του σταθμού.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των αρχών, συνολικά σαράντα έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη σφοδρή σύγκρουση. Ανάμεσα σε εκείνους που φέρουν σοβαρότερα τραύματα συγκαταλέγονται και οι δύο μηχανοδηγοί των αμαξοστοιχιών.

{https://x.com/PolicieCZ/status/2122624763151651193}

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, αποφεύχθηκαν οι ανθρώπινες απώλειες, γεγονός που αποδίδεται αποκλειστικά στο ότι και οι δύο συρμοί κινούνταν με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες τη στιγμή του ατυχήματος. Επιπλέον, όπως μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας (CTK), μεταξύ των τραυματιών που διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της πόλης βρίσκονται και δεκαέξι αλλοδαποί υπήκοοι.

«Όλα δείχνουν πως κάποιος συρμός παραβίασε ερυθρό σηματοδότη»

Αναφερόμενος στα πιθανά αίτια του δυστυχήματος, ο υπουργός Μεταφορών της Τσεχίας, Ιβάν Μπεντνάρικ, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης: «Δεν θέλω να κάνω εικασίες για το αν πρόκειται για τεχνική βλάβη ή για ανθρώπινο παράγοντα, ωστόσο, μέχρι στιγμής, όλα δείχνουν πως κάποιος συρμός παραβίασε ερυθρό σηματοδότη». Ο ίδιος έσπευσε να προσθέσει: «Στόχος μας είναι να αξιολογήσουμε διεξοδικά το σημερινό συμβάν και να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών».

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Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού και εκκένωσης των επιβατών αποδείχθηκε απαιτητική και διήρκεσε περίπου δύο ώρες, μέχρι να απομακρυνθούν με ασφάλεια όλοι οι επιβαίνοντες από τα βαγόνια. Εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το σημείο του ατυχήματος κατέγραψαν διασώστες να μεταφέρουν τραυματίες με φορεία, ενώ δεκάδες οχήματα έκτακτης ανάγκης είχαν παραταχθεί περιμετρικά του σταθμού.

Λίγο αργότερα, η αστυνομία ανακοίνωσε την επίσημη ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης, διευκρινίζοντας πως βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για την ακριβή διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Τέλος, εξαιτίας της σύγκρουσης, τα υπόλοιπα δρομολόγια από και προς τον κεντρικό σταθμό της Πράγας παρουσίασαν σοβαρά προβλήματα και καθυστερήσεις, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν το επιβατικό κοινό να χρησιμοποιεί εναλλακτικές διαδρομές για τις μετακινήσεις του.