Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 έχει ενσωματωθεί πρόβλεψη πρόσθετων δαπανών 200 εκατ. ευρώ.

Δημοσιονομικό περιθώριο ύψους 400 εκατ. ευρώ για πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια προβλέπεται για τη διετία 2026-2027, με την κυβέρνηση να εξετάζει νέες παρεμβάσεις για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ωστόσο, οι δυνατότητες παραμένουν περιορισμένες λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, καθιστώντας αναγκαία την εξασφάλιση μεγαλύτερης ευελιξίας από τις Βρυξέλλες.

Περιθώριο 200 εκατ. ευρώ για μέτρα στήριξης το 2026

Για το 2026, το διαθέσιμο περιθώριο εκτιμάται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ, μέρος του οποίου αναμένεται να διατεθεί για την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία.

Αντίστοιχα, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 έχει ενσωματωθεί πρόβλεψη πρόσθετων δαπανών 200 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες νέες πιέσεις από την ενεργειακή κρίση.

Ο σχεδιασμός βασίζεται στις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αποκλιμάκωση της μέσης τιμής του πετρελαίου Μπρεντ από τα 91,2 δολάρια το 2026 στα 78,2 δολάρια το 2027.

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Η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να θέσει το ζήτημα στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας, ζητώντας μεγαλύτερα περιθώρια χρηματοδότησης μέτρων στήριξης.

Ο πρωθυπουργός έχει ήδη προτείνει στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την εξαίρεση μέρους των προσωρινών ενεργειακών παρεμβάσεων από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Στο τραπέζι η αξιοποίηση πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ

Παράλληλα, επιδιώκεται η αξιοποίηση πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ, ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ, χωρίς οι αντίστοιχες δαπάνες να προσμετρώνται στα προβλεπόμενα όρια.

Το ζήτημα συζητήθηκε στο Γιούρογκρουπ, χωρίς ωστόσο να έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη ευρωπαϊκή συναίνεση.

Εάν δεν εγκριθεί μεγαλύτερη ευελιξία, το οικονομικό επιτελείο θα χρειαστεί να ανακατανείμει προγραμματισμένες δαπάνες για τη χρηματοδότηση πρόσθετων παρεμβάσεων.

Ήδη, οι δαπάνες της διετίας βρίσκονται κοντά στα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια.