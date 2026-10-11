Εντείνουν τα ερωτήματα οι δηλώσεις της επικεφαλής του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της Σόφιας στην εφημερίδα «Δημοκρατία»!

Στα δεξιά της ΝΔ μεγάλος είναι θόρυβος για τον πράγματι τα 48 ιερά κειμήλια που η Βουλγαρία αντάλλαξε με τη χώρα μας με τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ.

Υπάρχουν μεγάλα ερωτηματικά για το αν τα 48 ιερά κειμήλια παραχωρήθηκαν στη χώρα μας όχι με την ιδιότητα της κυριότητας αλλά της παρακαταθήκης. Να μην επιστράφηκαν δηλαδή, αλλά να παραχωρήθηκαν για φύλαξη και αν ζητηθούν να δοθούν πίσω στη Βουλγαρία. Μια «λύση» δηλαδή σαν αυτή που πρότεινε ο καθηγητής Ν. Αλιβιζάτος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, η οποία -και κάτω από τις αντιδράσεις- δεν έγινε αποδεκτή.

Με δήλωσή της στην εφημερίδα «Δημοκρατία» της Κυριακής, όπως φαίνεται από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, η επικεφαλής του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της Σόφιας αφήνει να εννοηθεί πως δεν μεταβιβάστηκε στην Ελλάδα η ιδιοκτησία των 48 ιερών κειμηλίων, αλλά παραχωρήθηκαν προς φύλαξη και χρήση. Για το θέμα μάλιστα οι πληροφορίες επιμένουν πως εντός της ημέρας θα τοποθετηθεί με σκληρή του δήλωση ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Το υπουργείο Πολιτισμού, πάντως, εφόσον δεν είναι έτσι, «καθαρίζει» με μια απλά και μόνο κίνηση: Δίνοντας στη δημοσιότητα το μνημόνιο παραχώρησης. Κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα.

Β.Σκ.