Τι προκάλεσε αμηχανία στην Αθήνα.

Η στρατηγική αξία του Κάθετου Διαδρόμου για την Ελλάδα είναι αναμφισβήτητη, δεδομένου πως αναβαθμίζει τη θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη με τη δημιουργία πύλης εισόδου αμερικανικού LNG προς τις χώρες της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters για παρασκηνιακές επαφές Αμερικανών και Ρώσων σε ανώτατο επίπεδο (Ντιμίτριεφ – Κούσνερ) για πιθανή επαναλειτουργία του Nord Stream, και μάλιστα με συμμετοχή αμερικανικών κεφαλαίων, - μέσω του οποίου μεταφερόταν φυσικό αέριο στη Γερμανία πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, - δεν αποτελούν ιδιαίτερα θετική είδηση για τη θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη. Για αυτό το λόγο και προκάλεσαν αιφνιδιασμό και αμηχανία στην Αθήνα, δεδομένου πως στο παρασκήνιο τόσο καιρό διακινούνταν πως η Ουάσιγκτον είχε διαμηνύσει ότι τυχόν επιστροφή στο ρωσικό φυσικό αέριο για την ευρωπαϊκή αγορά δεν βρίσκεται στο τραπέζι. Και τώρα πληροφορείται πως άνθρωποι του περιβάλλοντος Τραμπ φέρονται να συζητούν με τη Μόσχα ακριβώς αυτό το ενδεχόμενο, με τους Αμερικανούς να διεκδικούν και μερίδιο από τα πιθανά κέρδη.

Εάν επιβεβαιωθεί μία τέτοια μεταστροφή δεν θα πρόκειται μόνο για κοσμογονική αλλαγή των ενεργειακών δρόμων όπως είχαν διαμορφωθεί την τελευταία δεκαετία. Θα πρόκειται και για μία οδυνηρή επιβεβαίωση πως για τη διοίκηση Τραμπ η ενεργειακή πολιτική είναι πρωτίστως πεδίο συναλλαγών και όχι αναντίστρεπτων δεσμεύσεων.

Και το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ότι οι Αμερικανοί ενδέχεται να συζητούν παράλληλα διαφορετικά ενεργειακά σχέδια. Είναι ότι η ελληνική πλευρά εμφανίζεται να το πληροφορείται εκ των υστέρων, από δημοσιεύματα, παρά τις διαβεβαιώσεις που θεωρούσε ότι είχε εξασφαλίσει. Γιατί ο Κάθετος Διάδρομος μπορεί να αποτελεί στρατηγική ευκαιρία για την Ελλάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Ουάσιγκτον έχει δεσμευτεί να μην εξετάσει άλλες, ενδεχομένως πιο προσοδοφόρες, διαδρομές για το φυσικό αέριο.

Το χειρότερο, μάλιστα, δεν είναι ότι οι Αμερικανοί συζητούν με τους Ρώσους. Είναι ότι εκείνοι που διαβεβαίωναν πως γνωρίζουν τις προθέσεις της Ουάσιγκτον, κινδυνεύουν να αποδειχθούν οι τελευταίοι που μαθαίνουν τα σχέδιά της. Και κάπως έτσι η Αθήνα, να μείνει με τη «σωστή πλευρά της ιστορίας»...

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Ε.Σ.