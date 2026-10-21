Προς την Ουάσιγκτον και τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες σίγουρα, προς τον Μητσοτάκη ίσως.

Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη η θερμή υποστήριξη του Κυριάκου Βελόπουλου στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, ένα από τα σημαντικότερα γεωπολιτικά στοιχήματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της αμερικανικής ενεργειακής στρατηγικής στην περιοχή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης όχι μόνο υπερασπίστηκε το έργο, αλλά κατήγγειλε και τουρκικά συμφέροντα που, κατά την εκτίμησή του, επιχειρούν να το υπονομεύσουν, συνδέοντας μάλιστα την υπόθεση με τις εξελίξεις γύρω από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Βελόπουλος, ο οποίος συχνά επικρίνει την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη, βρίσκεται εδώ στην ίδια πλευρά με την κυβέρνηση, την Ουάσιγκτον και, ασφαλώς, την εταιρεία που έχει την ευθύνη του έργου. Πρόκειται απλώς για σύμπτωση απόψεων σε ένα εθνικό ζήτημα ή για μια προσπάθεια του προέδρου της Ελληνικής Λύσης να αναδείξει τη δυνατότητά του να συνομιλεί με την αμερικανική πλευρά;

Το ερώτημα αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον μετά τη συζήτηση που άνοιξε στο εσωτερικό της ΝΔ για ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες προς τα δεξιά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάποια παρασκηνιακή συνεννόηση, η τοποθέτηση Βελόπουλου δείχνει ότι στο πεδίο της ενέργειας υπάρχουν ήδη σημαντικά σημεία σύγκλισης.

Α.