Φέρεται να ήταν μέλος της ομάδας που διέπραξε την επίθεση στον Nord Stream.

Δεύτερος Ουκρανός συνελήφθη ως ύποπτος για την επίθεση στον Nord Stream- τον αγωγό που κατασκευάστηκε για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη- ανακοίνωσε ο Γερμανός ομοσπονδιακός εισαγγελέας.

Ο Βλάντιμιρ Ζ. συνελήφθη στην Πούλα της Κροατίας, από την τοπική αστυνομία κατά την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε βάρος του. Ο συλληφθείς είναι εκπαιδευμένος δύτης και μέλος της ομάδας που τοποθέτησε τους εκρηκτικούς μηχανισμούς οι οποίοι έβαλαν στο στόχαστρο τους αγωγούς Nord Stream 1 και 2

σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

Ο «επικεφαλής» της ομάδας που επιτέθηκε στον Nord Stream

Επικεφαλής της ομάδας των δραστών φέρεται να ήταν ο Σερχέι Κ., Ουκρανός πρώην αξιωματούχος των ενόπλων δυνάμεων. Εκείνος ήταν ο πρώτος σε βάρος του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες- τον Ιούλιο- για τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στον Nord Stream το 2022.

Ο Σερχέι Κ. κατηγορείται για ενορχήστρωση της επίθεσης στον αγωγό, ενεργώντας για λογαριασμό ουκρανικών κρατικών φορέων. Ο ίδιος έχει αρνηθεί την εμπλοκή του στην επίθεση, ενώ οι ουκρανικές αρχές έχουν αναφέρει ότι δεν διαθέτουν αρκετές πληροφορίες προκειμένου να τοποθετηθούν λεπτομερώς αναφορικά με τους γερμανικούς ισχυρισμούς.

Οι δράστες φέρεται να ξεκίνησαν από το Ροστόκ της Γερμανίας με ιστιοπλοϊκό σκάφος, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την επίθεση. Ο Σερχέι Κ. συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025, έπειτα από αστυνομική έφοδο σε μπάνγκαλοου σε χωριό της Ιταλίας, όπου ζούσε με την οικογένειά του. Η αστυνομία ανέφερε ότι παραδόθηκε χωρίς να προβάλει αντίσταση.

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Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Κροατίας επεσήμανε σε ανακοίνωση πως σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, δικαστήριο της Πούλα θα αποφασίσει εάν ο Βλάντιμιρ Ζ. θα εκδοθεί στη Γερμανία, όπως συνέβη με τον Σερχέι Κ. τον περασμένο Νοέμβριο.

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Η επίθεση στον Nord Stream το 2022

Τον Σεπτέμβριο του 2022 τοποθετήθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στον αγωγό Nord Stream κοντά στο νησί Μπόρνχολμ της Δανίας, λίγους μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τόσο η Ρωσία όσο και χώρες της Δύσης έχουν χαρακτηρίσει ως σαμποτάζ την επίθεση.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν καταστροφές στον Nord Stream 1, κρίσιμη διαδρομή για τις εξαγωγές του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, όπως και του Nord Stream 2 που δεν είχε τεθεί σε λειτουργία ακόμα. Εκείνη την περίοδο, η Μόσχα είχε σταματήσει τη μεταφορά αερίου μέσω του Nord Stream 1, επικαλούμενη τις δυτικές κυρώσεις και τεχνικά ζητήματα, αλλά η Ευρώπη κατηγορούσε τη Ρωσία ότι μετατρέπει σε όπλο την ενέργεια.

Γερμανοί εισαγγελείς έχουν αναφέρει ότι οι δράστες στόχευαν στο να σταματήσουν μόνιμα τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω των αγωγών και με αυτό τον τρόπο να εμποδίσουν τη Ρωσία να χρησιμοποιεί τα έσοδα από το φυσικό αέριο προκειμένου να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Η γερμανική δικαιοσύνη θεωρεί ότι η υπόθεση είναι εντός της δικαιοδοσίας της επειδή οι αγωγοί καταλήγουν στη Γερμανία, ενώ η επίθεση επηρέασε την ενεργειακή και εσωτερική ασφάλεια της χώρας.

Πηγή: Reuters