Σε πολύ δύσκολη θέση ο Ζελένσκι, μετά τον χθεσινό πονοκέφαλο με τον πρώην υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φέντοροφ.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, ο Ζελένσκι ξήλωσε τον αναπληρωτή διευθυντή του γραφείου του μετά από σκιές για ξέπλυμα χρήματος. Νωρίτερα σήμερα οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας δήλωσαν ότι αποκάλυψαν μια ομάδα ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος, στην οποία, όπως ανέφεραν, ήταν και ο στενός συνεργάτης του Ζελένκσι.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες NABU και SAPO ανακοίνωσαν ότι αποκάλυψαν μια ομάδα, στην οποία περιλαμβάνεται ένας προεδρικός αξιωματούχος, ύποπτος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ύψους 150 εκατομμύρια χρίβνια (3,35 εκατομμύρια δολάρια).

Οι υπηρεσίες δήλωσαν σε βίντεο στο YouTube ότι η ομάδα αποτελούνταν από έναν αναπληρωτή επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, έναν πρώην βουλευτή, επικεφαλής των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων μιας κρατικής τράπεζας και άλλους. Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα ονόματα των εμπλεκομένων στην υπόθεση, όπως ορίζει η ουκρανική νομοθεσία.

Μετά τις ανακοινώσεις αυτές, ο Ζελένσκι απέπεμψε την αναπληρώτρια επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Ιρίνα Μούντρα, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της προεδρίας. Δεν δόθηκε καμία εξήγηση για την αποπομπή αυτή.

Η έρευνα δημιουργεί νέο πονοκέφαλο για τον Ζελένσκι, καθώς έρχεται μια μέρα αφού ο δημοφιλής πρώην υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φέντοροφ, ο οποίος αποπέμφθηκε τον Ιούλιο, ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο με τη Ρωσία, προκειμένου «να αποκατασταθεί η δημοκρατική διαδικασία».

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Η αποπομπή Φεντόροφ ακολούθησε εβδομάδες πολιτικής αναταραχής.

Σήμερα η ουκρανική βουλή επικύρωσε τον διορισμό του Γιεβγκένι Χμάρα στο πόστο του νέου υπουργού Άμυνας και του Αντρέι Σιμπίχα στη θέση του υπουργού Εξωτερικών.